Pilot havada uçağın kapısını açıp atladı

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Öğrencisine, “Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et” dedikten sonra uçağın kapısını açarak kendini boşluğa bıraktı. Genç öğrenci büyük panik yaşamasına rağmen uçağı tek başına güvenli şekilde piste indirmeyi başardı. Olayda uçak zarar görmezken eğitmen pilot yaşamını yitirdi.

Uçuş okulunun müdürü Eduardo Alvarez, deneyimli pilotun aynı gün başka bir öğrenciyle de eğitim uçuşu yaptığını belirterek, intihar edeceğine dair hiçbir işaret vermediğini söyledi. Alvarez, hareket halindeki bir uçağın kapısını açmanın son derece zor olduğunu vurguladı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.