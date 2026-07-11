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Pilot havada uçağın kapısını açıp atladı

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#ARJANTİN#Leandro Andres Bertazzo#Cessna 150
Pilot havada uçağın kapısını açıp atladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:00

ARJANTİN’de eğitim uçuşu sırasında şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Pilot Leandro Andres Bertazzo, iki kişilik Cessna 150 tipi uçakta 22 yaşındaki öğrencisi Rosario ile havadayken emniyet kemerini ve kulaklığını çıkardı.

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Öğrencisine, “Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et” dedikten sonra uçağın kapısını açarak kendini boşluğa bıraktı. Genç öğrenci büyük panik yaşamasına rağmen uçağı tek başına güvenli şekilde piste indirmeyi başardı. Olayda uçak zarar görmezken eğitmen pilot yaşamını yitirdi.

Uçuş okulunun müdürü Eduardo Alvarez, deneyimli pilotun aynı gün başka bir öğrenciyle de eğitim uçuşu yaptığını belirterek, intihar edeceğine dair hiçbir işaret vermediğini söyledi. Alvarez, hareket halindeki bir uçağın kapısını açmanın son derece zor olduğunu vurguladı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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#ARJANTİN#Leandro Andres Bertazzo#Cessna 150

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