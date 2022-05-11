Pilot havada rahatsızlandı, uçağı yolcu indirdi!

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ABD'de içinde iki yolcu bulunan özel bir uçağı havalandıran pilotun uçuş sırasında rahatsızlanması üzerine konu hakkında hiçbir fikri olmayan yolcu uçağı başarılı bir şekilde Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na indirmeyi başardı.

PİLOT ACİL BİR DURUM YAŞADI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay ABD'nin Florida eyaletinde Salı günü meydana geldi. Federal Havacılık İdaresi pilotun 'acil bir durum' yaşadığını ve olayın araştırıldığını belirtti.

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Tek motorlu Cessna 208 tip uçakta iki yolcu ve bir pilotun yer aldığı belirtilirken ne yolcuların ne de pilotun ismi açıklanmadı.

İngiliz Dailymail Gazetesi uçak içindeki yolculardan birinin hamile karısını görmek için Bahamalar'dan evine gittiğini iddia etti.

'PİLOT RAHATSIZLANDI, UÇAĞI NASIL UÇURACAĞIMI BİLMİYORUM'

Florida sahilinden 70 mil uzakta devam eden yolculuk sırasında pilotun fenalaşması ile yolculardan biri hava trafik kontrolüne ulaştı.



Cessna 208 Caravan, Cessna tarafından üretilen ABD yapımı bir turboprop genel maksat uçağıdır. Uçak, genellikle tek bir pilotla 14 yolcuyu alabilmektedir./AP

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LiveATC ses kaydına göre uçakta şu konuşmalar geçti;

Yolcu: Burada ciddi bir durumum var. Pilotum rahatsızlandı ve uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum.

Hava trafik kontrolörü: Konumunuz nedir?

Yolcu: Önümde Florida sahilini görüyorum. Hiçbir fikrim yok

Hava trafik kontrolörü: Kanatları düz tutun ve kuzeye ya da güneye doğru kıyıyı takip etmeye çalışın. Sizi bulmaya çalışıyoruz.

(Dört dakika sonra) Yolcu: Beni buldunuz mu? Navigasyon ekranımı bile açamıyorum. Bu konuda bir fikriniz var mı?

SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Hava trafik kontrolü, Boca Raton açıklarında bulunan uçağı konumunu tespit etti. Kontrolör yolcuyu iniş boyunca yönlendirmeye devam etti: "Kanatları düz tutmaya çalışın, kontrolleri ileri doğru itin ve çok yavaş bir hızda inin."

Sosyal medyaya düşen videoda uçağın yavaş ve sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı görülüyor .



Uçağın iniş anı- Twitter/@wpbf_ari

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"AMAN TANRIM ÇOK İYİ İŞ"

Başka bir ses kaydında hava trafik kontrolörünün pilotlara "Az önce bir yolcunun uçağı indirdiğini gördünüz" dediği duyuluyor.

Pilotlar duyduklarına inanamayarak "Uçağı yolcunun indirdiğini mi söyledin? Aman Tanrım. İyi iş." cevabını veriyor.



Uçağın havada çizdiği rota/Flightradar24

SAKİN KALMASI FARK YARATTI

Üretici firma Cessna 215 mil hıza ulaşan uçağın güvenli bir şekilde alçalıp iniş yaptığını belirtti.

WPBF-TV'ye konuşan havacılık uzmanı John Nance mucize iniş için , "Cessna uçaklarından birinin havacılık deneyimi olmayan biri tarafından indirildiğini ilk kez duyuyorum. Hiç havacılık deneyimi olmayan yolcu talimatları çok dikkatli dinledi ve sakin kalmayı başardı, Fark yaratan buydu" dedi.