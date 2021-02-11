Son Güncelleme:
Pilot hatalı çıktı
NBA’in yıldız isimlerinden Kobe Bryant ve kızı Gianna ile 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında pilot, hatalı bulundu. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwalt, 26 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen kazanın, pilotun dikkatsizliği sonucu gerçekleştiğini söyledi.
Sumwalt, olayda helikopterin pilotu Ara Zobayan’ın federal standartları ihlal ederek bulutların arasından uçtuğunu ve bu nedenle yönünü şaşırarak California’nın güneyinde bir tepeye çarptığını belirtti. 20 yıllık basketbol kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Bryant’ın vefatı tüm dünya kamuoyunda şok yaratmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle