Pilot hatalı çıktı

Sumwalt, olayda helikopterin pilotu Ara Zobayan’ın federal standartları ihlal ederek bulutların arasından uçtuğunu ve bu nedenle yönünü şaşırarak California’nın güneyinde bir tepeye çarptığını belirtti. 20 yıllık basketbol kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Bryant’ın vefatı tüm dünya kamuoyunda şok yaratmıştı.