Pilot atlayıp kurtuldu, uçak nerede bilinmiyor...ABD kayıp F-35'inin peşinde!

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ABD'li askeri yetkililer yaşanan bir 'aksilikten' sonra pilotun paraşütle atladığı ve Güney Carolina üzerinde izini kaybettiren F-35 savaş uçağının bulunması için halktan yardım istedi.

PİLOT PARAŞÜTLE ATLADI, UÇAK KAYIP

Pazar günü öğleden sonra Kuzey Charleston üzerinde uçuş yapan, Beaufort 501 numaralı Deniz Saldırı Filosu'na bağlı ait Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş jetinin pilotu saat 14:00 sularında uçaktan paraşütle atladı.

İsmi açıklanmayan pilotun yere indikten sonra yerel bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

F-35 savaş uçağının akıbeti ise bilinmiyor.



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Charleston Üssü'nden Kıdemli Başçavuş Heather Stanton, kayıp uçağın yörüngesine dayanarak, F-35 Lightning II jetini arama çalışmalarının Moultrie Gölü ve Marion Gölü'ne odaklandığını söyledi.

Her iki göl de Kuzey Charleston'ın kuzeyinde yer alıyor.

NEDEN OLDUĞU BİLİNMİYOR... HALKTAN YARDIM İSTEDİLER

Yetkililer pilotun uçaktan neden atladığının hala araştırıldığını vurgularken Stanton, kötü hava koşullarının ortadan kalkmasının ardından Güney Carolina Emniyet Müdürlüğü'nden bir helikopterin de kayıp uçağı arama çalışmalarına katıldığını duyurdu.



Charleston Hava Kuvvetleri Üssü’nden yapılan açıklamada, “Charleston Hava Kuvvetleri Üssü ve Beaufort Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu (MCAS Beaufort SC) personeli, F-35B Lightning II jetinin karıştığı bir kazaya müdahale ediyor. Pilot fırlatma koltuğuyla güvenli bir şekilde uçaktan atlamış ve durumu stabil olarak yerel bir tıp merkezine nakledilmiştir. Acil müdahale ekipleri halen F-35'in yerini tespit etmeye çalışmaktadır. Çalışmalar devam ederken halktan askeri ve sivil yetkililerle işbirliği yapmaları istenmektedir. Kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen JB Charleston Üssü Savunma Operasyonları Merkezini arayın” denildi.

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"NASIL OLUR DA BİR F-35'İ KAYBEDERSİNİZ?"

Yerel kongre üyesi Nancy Mace olaya tepki göstererek, "Nasıl olur da bir F-35'i kaybedersiniz? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz? Halktan ne istiyoruz, jeti bulup bize teslim etmelerini mi?" dedi.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI

Lockheed Martin tarafından üretilen bu savaş uçaklarının F-35A, F-35B ve F-35C olarak 3 farklı modeli bulunuyor. Lockheed Martin’in yayımladığı listede, F-35A’nın birim maliyeti 77.9 milyon dolar, F-35B’nin 101.3 milyon dolar, F-35C’nin ise 94.4 milyon dolar olarak belirtiliyor.