Pile'de yol gerginliği... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: BM göz yumuyor

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KKTC'de dün BM denetimindeki ara bölgeye sınır oluşturan Burhan Tan sokağı üzerinde temizlik yapan KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı askerler ile BM askerleri arasında tartışma çıktı. Bir BM askeri, bir Türk askerini yumruklayarak darp etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin bize desteği çok önemli. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu konularla ilgili önemli açıklamaları olmuştur. Kendi sınırlarımız içerisinde o günden sonra iki taraf arasında soğuk hava esmeye devam ediyor.

Rum tarafında benzer durumlarda ara bölgeye rağmen hiçbir müdahale yapılmaksızın yollar yapılmış, başka bir ara bölgede alışveriş merkezi yapılmıştır. BM göz yumuyor. Kendi topraklarını almaya dehşetle seyirci kalıyorlar. Biz kendi bölgemizdeki yolara kendilerince engellemeye çalıştılar. Neden bu rahatsızlık, tarafsızlığa gölge düşürmüştür.

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60 yıldır hala iki bölgenin Türklerin ayrı egemenlik hakkını tanımıyorlar. Yasada Kıbrıs Cumhuriyeti devleti artık Güney'dekilerin devletidir. Artık iş buna dönmüştür.

Sabahleyin Türk Devletleri Teşkilatı olarak toplantımız vardı. Orada yapılan değerlendirmelerde Kıbrıs'ta eşit egemenlik. Bir anlaşma olacaksa bu iki devletin işbirliği olabilir. KKTC'nin ortadan kaldırılması gibi bir çözüme en başından beri karşıyız. Şimdi ki süreç KKTC'yi tanıtma sürecidir. Yavaş ilerleyebilir ama böyle bir yola girilmiştir. Her türlü ekonomik iş birliği, turizm, kültürel temaslar gelişmeye devam etmektedir.

Dünkü olayda bizim askerimize olan davranış hoş karşılanmamıştır, bunu da ayrıca takip ediyoruz.