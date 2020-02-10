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İHA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 13:14,Son Güncelleme:/

Phuket Adası’nda sürat tekneleri çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

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Phuket Adası’nda sürat tekneleri çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Tayland’daki Phuket Adası’nda 2 sürat teknesinin çarpışması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 turist de yaralandı.

Tayland’daki dünyaca ünlü turistik Phuket Adası açıklarında turistleri taşıyan sürat teknesi ile turistleri almaya giden bir sürat teknesi çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre kazada 12 yaşındaki Rus erkek çocuğu ile 6 yaşındaki Rus kız çocuğu hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Rusya’nın Tayland Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, teknelerden birinde çoğunluğu Rus 39 turistin bulunduğu, diğer teknede ise yalnızca Taylandlı mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Phuket Adası’nda sürat tekneleri çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

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