Pfizer'ın Kovid-19 aşısından sevindiren haber: 7 doz çekecek şırınga üretildi

Kyodo ajansının haberine göre Terumo, geleneksel iğneden 3 milimetre daha uzun, 16 milimetrelik iğneye sahip şırınga üretimini başlattığını açıkladı.

Japon firma bu sayede, "ölü boşluk" kabul edilen ve şişenin dibinde kalan sıvı doz miktarının düşürülerek her şişeden 7 doz çekilebilmesini hedefliyor.

Japonya Sağlık Bakanlığından geçen ay başında üretim onayı alan Terumo, Yamanaşi eyaletindeki tesislerinde 2021 mali yılı boyunca 20 milyon şırınga imal etmeyi planlıyor.

Şırınganın ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılarak aşılanan kişi sayısının artırılması amaçlanıyor.

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTec ve Pfizer tarafından Kovid-19 karşı geliştirilen aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz çıkarılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Dün yapılan açıklamada Pfizer'ın koronavirüs aşısının 12 - 15 yaş arasındaki 2.260 gönüllü çocukla yapılan denemelerde, semptomatik vakalara karşı %100 etkililikle sonuçlandığını ve ciddi yan etki görülmediğini duyurulmuştu.

Bu gelişmenin ardından İsrail, Pfizer'ın koronavirüs aşısının 12 - 15 yaş arasındaki çocuklara uygulamayı planladığını duyurmuştu

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pfizer'ın açıklaması harika bir haber" ifadesini kullanmıştı.

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