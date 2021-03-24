Pfizer’dan koronavirüse karşı ilaç

Şirketten yapılan açıklamada ilk laboratuvar çalışmalarında potansiyel vaat eden sonuçlar alındığı bildirildi. Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi. Şirket ayrıca erken evre koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi.

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