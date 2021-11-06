Pfizer’dan korona ilacı: ‘Ölümleri yüzde 90 engelliyor’

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Alman BioNTech ile korona aşısını üreten Pfizer, Paxlovid adını verdiği ve koronavirüse karşı özel olarak geliştirdiği ilacın, hastalığı ağır geçirme riski olanlarda hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 90’a yakın azalttığını duyurdu. Merck’in Molnupiravir ilacında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Pfizer CEO’su Albert Bourla, ilacı ‘pandeminin yol açtığı yıkıma karşı yürütülen küresel çabada bir oyun değiştirici, bir dönüm noktası’ olarak yorumladı.

FDA ONAYI İÇİN BAŞVURACAK

Pfizer’ın acil onay için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunacağı da belirtildi. Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil. Pfizer’ın açıklamasına göre araştırmaya katılanlara yeni tablet ile piyasada olan antiviral ilaç ritonavir birlikte verildi. 775 korona hastası üzerinde denendi. Semptomların görülmesinin ardından bu ilaç verildikten bir ay sonra, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının kontrol grubuna göre yüzde 89 daha az olduğu anlaşıldı. Pfizer’ın bilim ekibinin başındaki Dr. Mikael Dolsten, “Özel bir şey yakaladığımızı düşünüyoruz. İlaçlarda yüzde 90 etki ve ölümden yüzde 100 koruma ender görülen durum” dedi.