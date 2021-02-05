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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Pfizer'dan flaş karar: Hindistan'a verilen onay başvurusu geri çekildi!

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Pfizer'dan flaş karar: Hindistan'a verilen onay başvurusu geri çekildi!
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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Hindistan'dan, Alman BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için acil kullanım onayı talebini geri çekti.

Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, Pfizer şirket sözcüsü, Hindistan'da Kovid-19 aşısının acil kullanım izni için yaptıkları başvuruyu geri çektiklerini bildirdi.

Pfizer'in, Hindistan ilaç düzenleyici kurumunun istediği ek bilgilerle başvurusunu yeniden sunacağı ifade edildi.

Hindistan'a Kovid-19 aşısının acil kullanım izni için başvuran ilk aşı üreticisi Pfizer'di.

Ülkede 10 milyon 803 bin 533 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, 154 bin 862 kişi virüsten hayatını kaybetmişti.

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