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Pfizer'dan açıklama geldi... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktü

#Koronavirüs#Pfizer#Dünya
Pfizerdan açıklama geldi... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktü

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken uzmanlar bir yandan da tabiri caizse aşı karşıtlarının iddiaları ile uğraşıyor. Aşı ile ilgili ortaya atılan son iddia hakkında Pfizer'dan açıklama geldi. Resmi açıklama ile aşı karşıtlarının son iddiası da çöktü.

 

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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... Milyonlarca cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.

Dünya genelinde çeyrek milyardan fazla kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.

Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz. Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü.

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Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor. Koronavirüs ile mücadelesi sürerken uzmanlar bir yandan da tabiri caizse aşı karşıtlarının iddiaları ile uğraşıyor.

Aşı karşıtı görüşleri ile bilinen 'The Conservative Beaver' isimli blog, 10 Kasım'da Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın karısının öldüğünü ve ölüm nedeninin 'Pfizer aşısının komplikasyonları' olarak listelendiğini iddia eden bir makale yayınladı.

Aşı karşıtlarının son argümanı olan Bourla'nın eşi Myriam Bourla'nın Pfizer Kovid-19 aşısının komplikasyonlarından öldüğü iddiası hakkında resmi açıklama geldi.

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Pfizer'dan yapılan açıklamada bu iddianın gerçeği yansıtmadığının altı çizildi. Pfizer sözcüsü Amy Rose, makalenin yazarını 'Bourla ailesine duygusal kasten zarar vermeye teşebbüs etmekle' suçladı.

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Rose, uluslararası haber ajansı AP'ye yaptığı açıklamada 'İnternette söylenenlerin aksine CEO'muzun karısı hayatta ve iyi durumda' dedi. Rose açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Gazeteci kılığına giren bir kişinin, dünya çapında yüz milyonlarca insana verilen bir aşıya olan güveni sarsmak amacıyla CEO'muz ve ailesi hakkında bu tür yalanları yayması akıl almaz bir durum.'

 

 

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#Koronavirüs#Pfizer#Dünya

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