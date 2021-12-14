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Pfizer, koronavirüs hapının koruyuculuk oranını açıkladı

#Pfizer#Koronavirüs Hapı#Koruyuculuk Oranı
Pfizer, koronavirüs hapının koruyuculuk oranını açıkladı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, antiviral hapı Paxlovid'in korona virüse karşı hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı. Pfizer, 16 Kasım'da verileri ABD İlaç ve Gıda Dairesi'ne (FDA) göndererek acil kullanım onayı başvurusunda bulunmuştu.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan yapılan açıklamada, korona virüse karşı geliştirilen antiviral hap Paxlovid'in korona virüsün yeni mutasyonu Omicron'a karşı etkili olduğu duyuruldu.

Açıklamada, nihai test sonuçlarına göre Paxlovid'in hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yüzde 89 civarında etkili olduğu belirtildi. 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai verilerin, Paxlovid'in hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığını gösteren önceki ara analiz sonuçlarını doğruladığı kaydedildi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bu haber, oral antiviral ilaç adayımızın onaylandığı takdirde hastaneye yatış ve ölümü azaltmadaki etkinliğini daha da desteklediği ve viral yükte önemli bir azalma gösterdiği için birçok kişinin yaşamı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olabileceğine yönelik daha fazla kanıt sunmaktadır. Bu durum, ilacın dünyadaki hastaların hayatlarını kurtarma potansiyelini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bourla, "Omicron gibi ortaya çıkan endişe verici mutasyonlar, virüse yakalananlar için erişilebilir tedavi seçeneklerine olan ihtiyacı daha da artırdı ve eğer ilaç onaylanırsa bu potansiyel tedavinin salgını kontrol altına almaya yardımcı olacak kritik bir araç olabileceğinden eminiz" diye konuştu.

KASIM AYINDA FDA'YA BAŞVURU YAPILMIŞTI

Pfizer, 16 Kasım'da verileri ABD İlaç ve Gıda Dairesi'ne (FDA) göndererek acil kullanım onayı başvurusunda bulunmuştu. İlaç, FDA'dan onay alınması halinde birkaç hafta içinde ABD'de satışa sunulacak. İlaç, "Ritonavir" adı verilen bir antiviral ilaçla birlikte kullanılacak.

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#Pfizer#Koronavirüs Hapı#Koruyuculuk Oranı

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