Pfizer/ BioNTech'ten sevindiren mutasyon açıklaması!

ABD'li ilaç devi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyon geçirmiş koronavirüse karşı da etkili olduğunu duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini hız kesmeden sürdürürken, ilk kez İngiltere’de daha sonra da Güney Afrika’da ortaya çıkarak 30’u aşkın ülkeye yayılan yeni mutasyon türü endişeye yol açmıştı.

Dünyayı rahatlatacak açıklama BioNTech ile birlikte ilk onay alan aşıyı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer’dan geldi. Pfizer/ Biontech'in yaptığı çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi.

Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada, Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.

"16 FARKLI MUTASYONU TEST ETTİK; ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Pfizer'in önde gelen viral aşı bilimcilerinden biri olan Phil Dormitzer, “Şimdi 16 farklı mutasyonu test ettik ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber” dedi.

Bilim insanları, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarında bulunan diğer mutasyonlara karşı etkili olup olmadığını görmek için benzer testler yapmayı planladıklarını kaydetti.

Ayrıca Dormitzer, salgının yayılma hızının artmasında bu mutasyonların rolü olabileceğini söylerken, mutasyonun virüsün antikora karşı bağışıklık kazanmasını sağlamasına yönelik endişelerin bulunduğunu ifade etti.

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