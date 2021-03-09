Pfizer/BioNTech'ten iyi haber geldi: Aşı Brezilya mutasyonuna karşı etkili!

Pfizer/BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşısının, Brezilya'daki Kovid-19 varyantlarına karşı koruma sağladığı ortaya çıktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından kurtulmak için milyonlarca insan aşılanıyor. Virüs ise hayatta kalmak için sürekli şekil değiştiriyor.

Aşılar da bu değişime uygun şekilde güncellenme yarışı içine girerken, İngiltere'den müjdeli bir haber geldi. Dünyaca ünlü New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, Güney Amerika'da ortaya çıktığından itibaren diğer koronavirüs türlerinden daha hızlı yayıldığı tespit edilen P.1 (Brezilya) mutasyonuna karşı Pfizer BioNTech aşısının etkili olduğu açıklandı. TEST VİRÜSÜ ANTİKORDA NÖTRALİZE EDİLDİ

Özel sektör iki tıp şirketinden ve Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları, yapılan çalışmada Pfizer/BioNtech aşısı olan kişilerden alınan kan örneklerini, P1 varyantıyla aynı özelliklere sahip genetiği değiştirilmiş koronavirüsle enfekte etti.

Bilim insanları, araştırma sonucunda aşıyla oluşan antikorların virüsü nötralize etme yeteneğinin, virüsün orijinal virüsüne olanla neredeyse aynı olduğunu bildirdi. Başak proteini, virüsün insan hücrelerine girmek için kullanılan kısım olarak bilinirken, aşıların çoğu virüsün bu yönünü hedef alıyor. New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, bilim insanlarının kandaki antikorların test virüsünü nötralize edebildiğini keşfettiği aktarıldı.

BREZİLYA MUTASYONU NEDİR?

Bilim insanlarının P.1 olarak adlandırdığı Brezilya varyantı ilk olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında keşfedildi. Ancak bilim insanları ilk etapta bu varyantın yarattığı tehlikenin boyutlarını anlayamamıştı. Sonuçları bu hafta kamuoyuyla paylaşılan araştırmalar ise P.1 varyantının Brezilya'da özellikle de Amazon ormanlarının içinde bulunan Manaus şehrinde nasıl bu kadar hızlı yayılabildiğine ışık tutuyor.

Elde edilen sonuçlara göre, P.1 varyantı, koronavirüsün ilk haline kıyasla 1,4 ila 2,2 kat daha hızlı yayılıyor.

Ancak daha önemli bir nokta var ki bu varyant, Kovid-19'un daha önceki varyantlarına bağışıklık kazanmış bünyeleri bile yeniden hasta etme gücüne sahip. Bir başka deyişle, daha önce koronavirüsün ilk halini kaptıktan sonra hastalanıp iyileşmiş ve/ya aşı olmuş kişiler bu varyantı kaparak yeniden hasta olabiliyor.