Pfizer/BioNTech 3’üncü doz için onay istiyor

Pfizer’dan yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve COVID-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşıyı gündeme aldığı belirtildi. Şirket bu uygulamayı, aşıdan altı ay sonra yeniden enfekte olma ihtimalinin arttığına yönelik deliller ve virüsün daha bulaşıcı varyantı Delta’nın yayılması nedeniyle başlatmak istediğini bildirdi.

DELTA’YA ÖZEL AŞI

Elde edilen verilere göre, 3’üncü doz aşının, virüsün orijinal versiyonu ile ilk olarak Güney Afrika’da tespit edine Beta varyantına karşı 5 ila 10 kat daha fazla koruma sağladığı belirtildi. Şirket, benzer sonuçların Delta için de geçerli olacağını tahmin ettiklerini açıklarken, daha bulaşıcı olan bu türe karşı farklı bir aşı üzerinde çalışıldığı da bildirildi. Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ortak açıklamada, iki doz aşı olan kişilerin ağır hastalık ve ölüm riskine karşı korunduğunu, bu aşamada hatırlatma dozuna gerek olmadığını belirtti. Açıklamada, “Bilim böyle bir aşılamaya ihtiyaç duyulduğunu gösterirse, buna karşı da hazırlıklıyız” dendi.

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