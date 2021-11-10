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Pfizer-BioNTech 3. doz Kovid-19 aşısını için ABD'den onay istedi

#Pfizer-Biontech#ABD#Aşı
Pfizer-BioNTech 3. doz Kovid-19 aşısını için ABDden onay istedi

ABD'de Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer-BioNTech, aşının 3. doz güçlendiricisinin tüm 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesinden (FDA) onay istedi.

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Firma, 3. doz aşı kampanyasını daha da genişletme zamanının geldiğini belirtmek amacıyla 10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmasının ilk sonuçlarını FDA ile paylaştı.

Çalışmada, güçlendirici dozun Kovid-19 enfeksiyonuna karşı korumayı tekrar yüzde 96'ya çıkarabileceği sonucuna varılırken, yan etkilerin "ilk 2 dozda görülenlere benzer" olduğu belirtildi.

Yaşlı Amerikalılar ve virüse karşı savunmasız diğer gruplar, eylülden bu yana Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozuna erişebiliyor.

Biden yönetimi, başlangıçta tüm yetişkinler için güçlendiriciler öngörmüş ancak eylülde FDA'nın bilimsel danışmanlarının itirazı sonucu uygulama ertelenmişti.

FDA'nın tüm yetişkinler için Pfizer-BioNTech güçlendiricilerine yetki vermesi durumunda, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, bunların nasıl kullanılacağına ilişkin önerilerde bulunması bekleniyor.

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#Pfizer-Biontech#ABD#Aşı

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