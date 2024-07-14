Pezeşkiyan’dan ılımlı mesajlar

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İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İngilizce yayınlanan Tehran Times gazetesinde yayınlanan “Yeni dünyaya mesajım’ başlıklı makalesinde komşulara, Rusya, Çin ve Avrupa’ya ılımlı mesajlar verirken ABD’nin de İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını anlaması gerektiğini savundu. İran’da demokratik seçimlerin yapılmasında İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in ‘ferasetinden’ övgüyle bahsederek rejimin rehberine sadık kalacağının mesajını veren Pezeşkiyan, özetle yazısında şu noktalara vurgu yaptı:

◊ KOMŞULARLA İLİŞKİLER: “Benim yönetimim altında komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye öncelik vereceğiz. Tek bir ülkenin diğerleri üzerinde hegemonya ve hâkimiyet kurmaya çalıştığı bir bölge yerine ‘güçlü bir bölge’ oluşturulmasını savunacağız.”

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◊ BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: “Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgesel örgütlerle ekonomik bağlarımızı derinleştirmek, ticari ilişkilerimizi güçlendirmek, ortak girişim yatırımlarını teşvik etmek, ortak zorlukların üstesinden gelmek ve diyalog, güven artırma ve kalkınma için bölgesel bir çerçeve oluşturma yolunda ilerlemek için işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.”

◊ İSRAİL APARTHEİD REJİMİ: “İsrail, işgal, savaş suçları, etnik temizlik, yerleşim inşası, nükleer silah bulundurma, yasadışı ilhak ve komşularına karşı saldırganlıkla zaten bozuk olan siciline şimdi de “soykırımı” ekleyerek bugün de bir apartheid rejimi olmaya devam etmektedir.”

◊ GAZZE’DE ATEŞKES: “İlk tedbir olarak yönetimim, katliamı durdurmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek amacıyla Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanmasına öncelik verilmesi için komşu Arap ülkelerini işbirliği yapmaya ve tüm siyasi ve diplomatik kaldıraçları kullanmaya teşvik edecektir.”

AVRUPA İLE YAPICI DİYALOG ÇAĞRISI

-ABD’nin 2018’de İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında Avrupa’nın verdiği sözlerde durmadığına işaret eden Pezeşkiyan şöyle dedi: “Bu yanlış adımlara rağmen, ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve eşitlik ilkeleri temelinde doğru yola sokmak üzere Avrupa ülkeleriyle yapıcı bir diyaloğa girmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

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◊ NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ: “İran’ın savunma doktrininin nükleer silahları içermediğini vurgulamak ve ABD’yi geçmişteki yanlış hesaplamalardan ders almaya ve politikasını buna göre ayarlamaya davet etmek istiyorum.”

◊ ULUSLARARASI ÇAĞRI: “İran halkı bana, haklarımız, onurumuz ve bölgede ve dünyada hak ettiğimiz rolde ısrar ederken, uluslararası sahnede yapıcı angajmanları güçlü bir şekilde sürdürmem için güçlü bir yetki verdi. Bu tarihi çabada bize katılmak isteyenlere açık bir davette bulunuyorum.”