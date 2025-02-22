Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirle yanıt: Geçme namert köprüsünden

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelere karşı olmadıklarını ancak her şartta müzakere etmeyeceklerini belirterek, baskı politikasına Türkçe bir şiirle cevap verdi. Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte ABD ile müzakerelere değindi. Müzakerelere karşı olmadıklarını ancak her şartta müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, “Önce yaptırım uygulayıp sonra silahlarımızdan vazgeçmemizi isteyerek yeniden müzakereden bahsedemezler” dedi.

YATMA TİLKİ GÖLGESİNDE

ABD’nin baskı politikasına Türkçe bir şiirle cevap veren Pezeşkiyan, “Türkçemizde bir şiir var. ‘Geçme namert köprüsünden, bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde, bırak yesin aslan seni’” ifadelerini kullandı. Türkçe şiiriyle büyük alkış alan Pezeşkiyan, “Yani insan, tilkinin gölgesinde uyusa da sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi istedikleri her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Bu doğru değil. Biz insanız ve karşılıklı saygı çerçevesinde konuşacağız ancak baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz” dedi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, “İsrail’in arkasında ABD desteği olduğu için bazıları İsrail’den korkuyor. Ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Bize de bu yakışır” diye konuştu. Tebrizli Türklerden olan Pezeşkiyan, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte yine Türkçe şiir okuduğu için uyarı almış, ancak okumasına devam ederek “Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan bir şey olmaz” demişti.

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HAMANEY KATAR’DAN İRAN’IN PARASINI İSTEDİ

İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney önceki gün Tahran’ı ziyaret eden Katar Emiri Temim bin Halife Es-Sani’den Tahran yönetiminin Doha’da bulunan 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığına erişimlerine izin vermesini istedi. Sani ile görüştükten sonra X hesabından da paylaşım yapan Hamaney, “Biz Katar’ın yerinde olsak, ABD’nin baskılarına kulak asmadan İran’ın parasını iade ederiz. Katar’dan da böyle yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Söz konusu para 2019 yılında Güney Kore’de dondurulmuş, 2023 yılında ABD-İran arasındaki bir rehine takası anlaşmasının parçası olarak ve Tahran yönetiminin yalnızca insani konularla ilgili kullanmasına izin verilerek Doha’ya aktarılmıştı. Ancak 7 Ekim saldırılarının ardından ABD, İran’ın bu parayla Hamas’a olası desteğini önlemek için tekrar erişim engeli kararı almış, Katar da onaylamıştı.