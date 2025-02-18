Pezeşkiyan’a Türkçe şiir uyarısı

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Pezeşkiyan, konuşması sırasında Şehriyar olarak bilinen Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi’nin iki dizesini okuyacağını ancak yetkililerin kendisine “salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını” belirtti.



İKİ SATIR ŞİİRDEN SORUN ÇIKMAZ



Pezeşkiyan daha sonra, Şehriyar’ın Azerbaycan Türkçesi’ndeki ‘Haydar Baba’ya selam’ şiirinden “Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / ​​​​​​​Görenmesek helal edin bizleri” dizelerini okudu. Bu sırada Pezeşkiyan’ın yanına gelen bir yetkili kendisini uyardı. Bunun üzerine Pezeşkiyan, “Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz” diyerek güldü. Salonda bulunanlar da Pezeşkiyan’ı alkışladı. İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006’da Tebriz’i ziyareti sırasında Şehriyar’ın şiirini Azerbaycan Türkçesi’yle okumuştu.