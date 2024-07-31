Pezeşkiyan yemin etti: Türkiye’yi temsilen törene Hakan Fidan katıldı

Güncelleme Tarihi:
Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla dün yemin töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi temsilen Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katıldı. İran’da 5 Temmuz’da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7’sini alarak ülkenin dokuzuncu Cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis’e sunacak.