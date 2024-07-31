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Pezeşkiyan yemin etti: Türkiye’yi temsilen törene Hakan Fidan katıldı

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#İran#Mesud Pezeşkiyan#Hakan Fidan
Pezeşkiyan yemin etti: Türkiye’yi temsilen törene Hakan Fidan katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yemin ederek göreve başladı.

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Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla dün yemin töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi temsilen Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katıldı. İran’da 5 Temmuz’da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7’sini alarak ülkenin dokuzuncu Cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis’e sunacak.

 

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#İran#Mesud Pezeşkiyan#Hakan Fidan

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