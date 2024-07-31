Pezeşkiyan yemin etti: Türkiye’yi temsilen törene Hakan Fidan katıldı

Haberin Devamı

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla dün yemin töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi temsilen Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katıldı. İran’da 5 Temmuz’da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7’sini alarak ülkenin dokuzuncu Cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis’e sunacak.