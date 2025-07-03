Pezeşkiyan yasayı onayladı: UAEA’nın santral erişimi kesildi

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Yasaya göre, ülkeye hiçbir UAEA denetçisinin girişi artık mümkün olmayacak, ajansa nükleer faaliyetlere ilişkin herhangi bir rapor sunulması tamamen yasaklanacak. ABD ve İsrail’in ülkedeki nükleer santrallara yönelik saldırılarını kınamadığı için kurumla Tahran arasındaki ipler gerilmiş, UAEA Başkanı Rafael Grossi’nin ülkeye girişi yasaklanmıştı.

MÜFETTİŞLER ENGELLENDİ

Kurum yetkilileri AFP ajansına ülkedeki UAEA müfettişlerine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı ancak santrallara erişimlerinin engellendiğini açıkladı. İran’ın adımı 12 günlük füze savaşının ardından sönümlenen gerilimin akıbeti açısından da önem taşıyor. ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirdiği uranyumun akıbetine ilişkin soru işaretleri ve İran’ın nükleer programının mevcut duruma ilişkin soru işaretleri devam ederken, UAEA müfettişlerinin engellenmesi tesislerin Birleşmiş Milletler denetimine kapalı olacağı anlamına geliyor. Karara İsrail’den kınama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “İran’ın sorumluluklarından kaçtığını” savunarak İngiltere, Fransa ve Almanya’ya 2015’te imzalanan nükleer anlaşmasından önceki BM yaptırımlarını uygulama çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce da, İran’ın, UAEA ile işbirliğini askıya almasını “kınayarak, “bunun “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

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PENTAGON: 1-2 YIL GERİLEDİ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de CBS News’e, ABD’nin İran’ın kilit öneme sahip Fordo nükleer tesisini bombalamasının tesise “ciddi ve ağır hasar” verdiğini söyledi. Daha önce İran’ın nükleer tesislerinin temel bileşenlerinin zarar görmediğine ilişkin raporu basına sızan Pentagon da dün yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programının “1 veya 2 yıl geriletildiğini” düşündüklerini iddia etti.