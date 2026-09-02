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Pezeşkiyan ve Aliyev arasında güldüren su diyaloğu

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#Pezeşkiyan#Aliyev#SU
Pezeşkiyan ve Aliyev arasında güldüren su diyaloğu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:00

Kırgızistan’daki zirveye katılan Aliyev ile Pezeşkiyan, Türkçe maden suyu sohbeti yaptı. Pezeşkiyan’ın esprili cevabı herkesi güldürdü.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde tercümana ihtiyaç duymadan Türkçe sohbet etmesi dikkat çekti. Aliyev, “Gürcü suyundan içiyorsunuz, Azerbaycan suyundan da için” diyerek Pezeşkiyan’a Azerbaycan suyunu denemesini tavsiye etti. Aslen Türk kökenli olan ve sık sık Türkçe konuşmasıyla bilinen Pezeşkiyan ise içtiği suyun nereden geldiğini bilmediğini belirterek, “Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur” yanıtını verdi. Aliyev’in kendi önünde duran Karabağ menşeli suyu işaret ederek “Burada ‘İstisu’ var. Ben getirmişim, özüm” demesinin ardından ise bu kez Pezeşkiyan esprili bir şekilde sitem ederek, “Sen özüne (kendine) getirmişsin, bize getirmemişsin” dedi. Pezeşkiyan’ın yanıtı salonda diplomatları ve heyet üyelerini kahkahaya boğdu.

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#Pezeşkiyan#Aliyev#SU

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