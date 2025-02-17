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Pezeşkiyan, Türkçe şiir okurken bir yetkili tarafından uyarıldı

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#İran#Pezeşkiyan#Türkçe Şiir
Pezeşkiyan, Türkçe şiir okurken bir yetkili tarafından uyarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 08:56

Seçim sürecinde 'Türklüğümle gurur duyuyorum' açıklaması ile dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, katıldığı bir programda ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya selam" şiirini okurken töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarıldı.

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya selam" şiirini okudu.

Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:

"Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / ​​​​​​​Görenmesek helal edin bizleri."

Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü.

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Bunun üzerine salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı alkışladı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okumuştu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etmişti.

“TÜRKLÜĞÜMLE GURUR DUYUYORUM”

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde doğan Pezeşkiyan propaganda sürecinde İran medyasına verdiği ve sosyal medyada çok konuşulan bir röportajında “Ben Türküm. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum. Evde çocuklarımla Farsça değil, Türkçe konuşuyorum” demesiyle dikkat çekmişti.

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#İran#Pezeşkiyan#Türkçe Şiir

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