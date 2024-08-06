Pezeşkiyan: ‘Bu küstahlık cevapsız kalamaz’... İran savaşı göze aldı

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Tüm dünya İran’ın, Hamas lideri İsmail Haniye’nin geçen hafta Tahran’da öldürülmesinden sorumlu tuttuğu İsrail’e misilleme yapıp yapmayacağına kilitlenmiş durumda. Bölge ülkeleri ve ABD, tansiyonu düşürmek için temasları sürdürse de gerek İranlı yetkililerin açıklamaları gerek Amerikan basınına yansıyan haberler, Tahran yönetiminin “savaşı bile göze aldığına” işaret ediyor. ABD’nin istihbaratına göre İran salı gecesine kadar İsrail’e bir saldırı düzenleyebilir.

TAHRAN YANITTA ISRARCI

Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ardından intikam sözü veren İran, gerek ABD’nin gerekse bölgedeki Arap ülkelerinin coğrafyada gerilimin artmasını önlemeye yönelik çabalarını cevapsız bıraktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre hafta sonu ABD yönetimi Avrupalı ülkeler ve Ortadoğulu müttefiklerinden İran’a gerilimi yükseltme mesajı iletmelerini istedi. ABD, İran’dan gelecek sert bir saldırıya İsrail’in el yükselterek karşılık vereceği uyarısında bulunurken, WSJ kaynakları İranlı yetkililerin Arap diplomatlara, “misilleme savaşa sebep olsa bile umrumuzda değil” yanıtını verdiklerini iddia etti.

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‘SALDIRI MEŞRU HAKKIMIZ’

İranlı üst düzey yetkililerin açıklamaları da Tahran yönetiminin İsrail’e saldırı konusunda kararlı olduğuna işaret ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan önceki gün İsrail’e misillememe yapılmaması için ikna ziyaretine gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yi kabulünde, Haniye’ye İran’da düzenlenen suikastı kast ederek, “Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak” ifadesini kullandı.

‘EBABİL ORDUSU GELİYOR’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de dün Tahran’ın bölgesel gerginliği tırmandırmak istemediğini ancak “uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail’i cezalandırmanın meşru hakları” olduğunu söyledi. Amerikan Axios haber sitesine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazar günü G7 ülkelerinden mevkidaşlarını arayarak İran’ın 24 ila 48 saat içerisinde bir saldırı gerçekleştirmesini beklediklerini söyledi. İran’ın olası saldırısının nasıl şekilleneceği belirsiz. Irak’taki İran destekli Haşdi Şabi güçleri de Telegram hesabından bir İsrail şehrinin üzerinde uçan kamikaze dronlarını gösteren fotoğraf yayınlayarak “Şehirlerinizi terk edin, Ebabil’in ordusu intikam için geliyor” uyarısında bulundu.

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HİZBULLAH’A SALDIRI

Öte yandan İsrail ve Lübnan Hizbullah’ı arasındaki karşılıklı saldırılar dün gece de devam etti. Hizbullah’ın Rıdvan gücü kanadından Ali Cemalleddin Cevad’ın Lübnan’ın güneyinde motosikletle seyir halindeyken İsrail’in hava saldırısı sonucu öldürüldüğü bildirildi.

İLK VURAN İSRAİL Mİ OLACAK

Herkes İran’ın yapacağı saldırıyı beklerken, İsrail medyası Tel Aviv yönetiminin ilk harekete geçen taraf olmayı değerlendirdiğini yazdı. Times of Israil’in haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea, Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi önceki gün bir toplantı gerçekleştirdi. İran’ın olası saldırısına yönelik önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, Tahran’dan kapsamlı ve ölümcül bir saldırı gelmesi yönünde istihbarat oluşursa “önce biz vuralım” fikri masaya yatırıldı. Ancak bu yönde bir kararın yalnızca İran’ın yapacağı saldırının mahiyetine ilişkin kesin bir istihbarat elde edilmesi ve bu istihbaratın ABD’nin elindeki bilgilerle uyuşması halinde alınacağı belirtildi.