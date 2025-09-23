Petrol zengini ama Ukrayna Rusya’yı yakıtsız bırakıyor

Haberin Devamı

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı bitirme inisiyatifleri sonuç vermeyince ağustos başlarından itibaren uzun menzilli dron üretimini hızlandıran Ukrayna, Rusya’nın petrol tesislerine sistematik saldırılar düzenlemeye başlayarak enerji alt yapısını yüzde 20 oranında devre dışı bıraktı. Rusya’nın birçok bölgesinde benzin istasyonlarında kuyruklar oluşmaya başlarken, yakıt fiyatları yılbaşından beri yüzde 10 artış kaydetti.

RAFİNERİLER HEDEFTE

Ukrayna ordusunun Rusya içlerine gönderdiği bin km menzilli kamikaze dronlar 2 Ağustos’tan 20 Eylül’e kadar Rusya’nın Ural dağlarına kadar uzanan Avrupa kesiminde tamı tamına 20 petrol işleme tesisi rafineriyi vurdu. Vurulan rafinerilerden bazıları üretimi durdurmak zorunda kalırken, diğerleri düşük kapasiteyle sadece orduya mazot yetiştirmek için güç bela çalışmasını sürdürebildi. Ukrayna, hava saldırılarıyla Rusya içindeki akaryakıt arzını yüzde 20 düşmesine neden olurken petrol ihracatı da büyük zarar görmeye başladı.

PUTİN GÜVENLİK KONSEYİ’Nİ TOPLADI

Polonya ve Estonya’ya yönelik hava ihlali ve Baltık’ta Alman savaş uçaklarının Rus keşif uçağına engelleme yapmasının ardından Rusya lideri Vladimir Putin Güvenlik Konseyi’ni topladı. Rusya ile Batı arasında problemlerin devam ettiğini dile getiren Putin, “Rusya ile ABD arasında çok yakında küresel anlamda stratejik silahlar problemi patlak verecek. Biz Rusya olarak sona eren stratejik nükleer silahlar anlaşmasını bir yıl boyunca eski haliyle sürdürmeye hazırız” diyerek topu ABD sahasına attı.