Petrol tankeri ile zehirli kimyasal taşıyan kargo gemisi çarpıştı: 24 saattir söndürülemedi... Uzmanlar: Bedeli ağır olabilir

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İskoçya'nın Grangemouth limanından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru seyreden Solong isimli kargo gemisi ile İngiltere'nin Hull kenti yakınlarında demirli Stena Immaculate petrol tankerine çarptı.

Dün Kuzey Denizi'nde ABD bandıralı Stena Immaculate ve Portekiz bayraklı Solong arasındaki kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soru işaretleri artarken çıkan yangının devam ettiği bildirildi.

Stena Immaculate petrol tankerinin jet yakıtı yüklü olduğu aktarılırken Solong kargo gemisinin zehirli madde sodyum siyanür taşıdığı vurgulandı.

24 SAATTİR YANIYOR

Solong kargo gemisinde yüklü 15 konteynerde, sodyum siyanürün yanı sıra içeriği bilinmeyen alkol taşıdığı belirtildi. Stena Immaculate petrol tankerinde ise 220.000 varil jet yakıtı bulunduğu açıklandı.

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Petrol tankerinin ABD merkezli işletmecisi Crowley, 24 saattir söndürülmeye çalışılan yangına, gemiden sızan jet yakıtının neden olduğunu ifade etti.

36 KİŞİ KURTARILDI 1 MÜRETTEBAT KAYIP

Kazanın hemen ardından olay yerine giden İngiltere Sahil Güvenlik ekipleri, 36 mürettebat üyesinin kurtarıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirilirken Grimsby Limanı Başkanı Martyn Boyers 1 mürettebatın kayıp olduğunu duyurdu.

Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Matthew Atkinson, kayıp mürettebatın Solong gemisi personeli olduğunu ve kapsamlı aramaların ardından bulunamadığını ifade etti.

Kazadan sağ kurtulan bir mürettebat üyesi, alevlerin arasından sağ çıkanların saçlarının yandığını söyledi.Stena Immaculate gemisinde çalışan bir mürettebat üyesi ise, "Birdenbire, devasa bir gemi belirdi" dedi ve çarpışmaya engel olmak için sadece saniyelere sahip olduklarını aktardı.

'ENDİŞE VERİCİ'

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İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 numara sözcüsü, Kuzey Denizi'ne sızan jet yakıtının "endişe verici" olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar sızıntının yol açabileceği hasarın boyutunu tahmin etmenin "çok zor" olduğunu söylerken, sızıntının kuşları etkileyebileceği, balıkları ve diğer deniz canlılarını öldürebileceği konusunda uyardı.

Exeter Üniversitesi'nden kıdemli bilim insanı Paul Johnston, sızıntının deniz yaşamı için oluşturabileceği tehlikeler konusunda terdirgin olduklarını belirtti.

'BEDELİ AĞIR OLABİLİR'

Southampton Üniversitesi Denizcilik Uzmanı Dr. Seyidvahid Vakili, olası bir sodyum siyanür sızıntısının temizlenmesi için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulacağını söyledi ve sızıntının boyutuna göre denizin tamamen temizlenmesinin haftalar sürebileceğinin altını çizdi.

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Sodyum siyanür sızıntısının olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi açıklanmazken yakıt sızıntıları uzmanı Alex Lukyanov, sızıntının bedenin 'çok ağır' olabileceğini belirtti.

Reading Üniversitesi'nde görev yapan Lukyanov; sızıntının boyutunun hava koşullarına, denizdeki akıntılara, rüzgarın şiddettine ve petrolün türüne bağlı olacağını söyledi.

Lukyanov, sızan yakıtın "suda yavaş parçalanan kalıcılığı yüksek bir petrol türü" olduğunu belirtti ve "Çevresel bedeli ağır olabilir" uyarısında bulundu.

KARGO ŞİRKETİNDEN İLK AÇIKLAMA



Solong kargo gemisinin sahibi Alman nakliye şirketi Ernst Russ, gemide zehirli sodyum siyanür dolu konteynerler taşınmadığını söyledi.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada,"Gemide sodyum siyanür yüklü konteyner olmadığını doğrulayabiliyoruz. Gemide, daha önce tehlikeli kimyasal taşıyan dört boş konteyner var. Bu konteynerler izlenmeye devam edecek" denildi.