Petrol bölgesi yakınlarında çatışma: Rejim PKK/YPG’ye saldırı başlattı

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Rejim destekli unsurların SDG’nin kontrolündeki Fırat’ın doğusunda başlattığı saldırıda şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Rejim güçleri ve Arap aşiretlerinin top ve havan toplarıyla kara saldırısı yürüttüğü ifade edildi.

PETROL SAHASI YAKINLARI

SDG, “Suriye rejimi destekli paralı askerlerin” salı günü geç saatlerden itibaren Dhiban, Latwa ve Abu Hamam köylerine saldırdığını belirtti. Çatışmaların dün de sürdüğü haberleri geliyor. Dhiban, PKK/YPG ve ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse ev sahipliği yapan El Ömer petrol sahasına birkaç kilometre uzaklıkta. Irak’a komşu olan Suriye’nin doğusundaki Deyrizor vilayetini ikiye bölen Fırat nehrinin doğusu SDG, batısı ise Suriye’ye bağlı güçler ile İran destekli gruplar tarafından kontrol ediliyor.

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‘SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI’

PKK/YPG unsurları nehrin doğu yakasında kontrol ettikleri bölgelerde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti, emri ihlal edenlere adli işlem uygulanacağı bildirildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmalarda ve bombardımanda iki kişinin öldüğünü, beş kişinin de yaralandığını bildirdi. Gözlemevi’ne göre PKK/YPG bölgeye takviye güçler yolladı. Suriye’nin petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor’da 2015 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında Amerikalı askerler de bulunuyor. ABD, DEAŞ’ın yenilmesinde işbirliği yaptığı PKK/YPG’nin petrol sahalarını kontrol altına alıp gelir amaçlı kullanmasına izin veriyor.

BİLGİ NOTU

- Suriye’nin neredeyse dörtte birini kontrol altında tutan PKK/YPG ağustos ayında seçimlere gitme planı yaparken son dönemde Esad rejimi ile Türkiye, Rusya ve Irak aracılığıyla normalleşmeyi görüşüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Suriye’de konuşlu Rusya Uzlaştırma Merkezi, Rusya ve rejim güçlerinin Halep’in kuzeyindeki Ayn el-Arap’ta (Kobani) askeri üs kurulduğunu açıkladı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında yer alan Kobani, hali hazırda terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunuyor.