Petrol alımına yeşil ışık... Trump’tan Orban’a bir yıl Rus muafiyeti

Beyaz Saray yetkilileri, Orban’ın Washington’daki görüşmede ülkesinin Rus enerjisine bağımlılığını ayrıntılı biçimde anlattığını ve yaptırımlardan muafiyet talep ettiğini doğruladı. Orban, “Macar halkı ve ekonomisi için Rusya’dan enerji almamak yıkıcı olur” derken Trump da “Macaristan’ın durumu farklı. Harika bir ülke ama deniz bağlantısı yok, bu da enerji açısından onu özel konuma getiriyor” diye konuştu. Trump yönetimi geçen ay Rus enerji devleri Lukoil ve Rosneft’e yaptırımlar açıklamış, bu şirketlerden petrol almayı sürdüren ülkelere karşı ek önlemler alınabileceğini duyurmuştu.

LNG TAAHHÜT EDİLDİ

Macaristan, 2022’de başlayan Ukrayna savaşından bu yana Avrupa Birliği içinde Rus enerjisine en bağımlı ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor. IMF verilerine göre Budapeşte, gazda yüzde 74, petrolde ise yüzde 86 oranında Rusya’ya bağımlı. Öte yandan Reuters’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, yaptırım muafiyetine ek olarak Macaristan’ın yaklaşık 600 milyon dolar değerinde sözleşmelerle ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz satın almayı taahhüt ettiğini belirtti.