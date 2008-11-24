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PETA’dan ültimatom

PETA’dan ültimatom

İnanılmaz bir şey. Para için daha altı aylık bebekken derileri yüzülen vizonların kürkünü giyip, reklam yapıyor. Liz Hurley’in gardırobu şimdi kariyeri gibi ölü

ÜNLÜ İngiliz aktrist ve model Liz Hurley (41), Amerikan kürk evi Blackglama’nın yüzü olup, kürk reklamlarında boy gösterince, İngiliz hayvanseverler ve hayvan hakları gruplarının tepkisini aldı. Dünyanın en iyi vizon kürklerini üreten Blackglama firmasının kürklerini çıplak bedeni üzerinde sergileyen Liz Hurley, önceki gün PETA’dan (Hayvanlara Etik Davranma Grubu) ültimatom aldı. Liz Hurley’in son reklam kampanyasını kınayan hayvanseverler, "İnanılmaz bir şey. Para için daha altı aylık bebekken derileri yüzülen vizonların kürkünü giyip, reklam yapıyor. Liz Hurley’in gardırobu şimdi kariyeri gibi ölü" açıklamasında bulundu. Hayvan hakları grupları ile başı daha önce de derde giren Liz Hurley, 2001 yılında da unutamayacağı bir olay yaşamıştı. Aktör Billy Zane’in doğum gününe beyaz bir kürkle katılan Hurley, öfkeli bir hayvanseverin saldırısına uğramıştı. Hurley’e "Seni gidi katil" diye bağıran hayvansever elindeki kırmızı şarap bardağını, aktristin kürküne bocalamıştı.

Liz Hurley’den önce Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elle Marcpherson gibi süper modeller kürk reklamlarında boy gösterdi. "Kürk giymektense çıplak dolaşırım" kampanyasına rağmen, kürk reklamlarında görünen ünlüler ise kendilerince savunma yaptı. Naomi Campbell kürk giymeyi sevdiğini açıklarken, ünlü model Cindy Crawford profesyonelce davranıp, "benim için herhangi bir iş" açıklamasında bulunmuştu.

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