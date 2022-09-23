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Peskov’un oğluna telefon şakası: ‘Askerlik şubesine bekleniyorsunuz’

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#Rusya#Dimitry Peskov#Nikolay
Peskov’un oğluna telefon şakası: ‘Askerlik şubesine bekleniyorsunuz’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Rusya’da on binler askere çağırılırken, Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov’un 32 yaşındaki oğlu Nikolay’ın tavrı tartışma konusu oldu.

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Putin’in en büyük muhaliflerinden Aleksey Navalni’ye bağlı bir kanal olan Popular Politics, canlı yayında Nikolay’a telefon şakası yaptı. Kendini bir askerlik bürosundan Binbaşı Anton Matrynov olarak tanıtan kanalın sunucusu Dmitry Nizovstev, Peskov’u askere çağırdı. 

ÖNCE SORMALIYIM

Bir Rus TV’sinde spor muhabirliği yapan Nikolay, “İşlemleriniz için askerlik şubesine gelmeniz gerekiyor” şeklindeki açıklama üzerine “Benim Peskov olduğumu anlamalısınız. Oraya gelmem doğru değil. Ne yapmam gerektiği konusunda üst makamlardan tavsiye almalıyım” yanıtını verdi. “Üst makam” sözü üzerine “Beni tehdit mi ediyorsunuz” diye soran sunucuya Peskov, “Bu tehdit değil. Vatanımı savunmam gerekiyorsa tamam, ama yarın orada olamam, bu doğru değil” dedi. Bir telefon şakası kurbanı da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in oğlu Aleksey oldu. Mişustin üniversite öğrencisi olduğunu, seferberlik kapsamı dışında kaldığını savundu.

 

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#Rusya#Dimitry Peskov#Nikolay

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