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Peskov'dan NATO açıklaması: Genişlemesi Avrupa'ya istikrar kazandırmaz

#RUSYA#Peskov#NATO
Peskovdan NATO açıklaması: Genişlemesi Avrupaya istikrar kazandırmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini belirtti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma durumunu değerlendirdi. NATO'nun bir çatışma aracı olduğunu savunan Peskov, "NATO barış ve istikrarı sağlayan bir ittifak değildir, NATO bir çatışma aracıdır. Daha fazla genişlemesi Avrupa'ya istikrar getirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ele alınmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin ittifaka katılmayı istemeleri halinde bunun derhal gerçekleştirileceğini vurgulamıştı.

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#RUSYA#Peskov#NATO

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