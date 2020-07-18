Peskov: Ayasofya ilişkileri etkilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov bir Rus radyosuna verdiği demeçte “Türkiye ile ilişkilerimiz etkilenir mi?” sorusuna, “Zannetmiyorum. Türk tarafı bize gerekli izahatlarda bulundu. Biz de tatmin olduk” dedi. Ayasofya’nın ibadete açılmasının pozitif tarafı bulunduğunu da esprili bir dille anımsatan Peskov, “Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılmasıyla belirli olumlu gelişmeler de yaşanacak. Bu kutsal mekân, müze olarak kullanılırken Rus turistler dahil ziyaretçiler giriş için ciddi bilet parası ödüyordu. Şimdi bu ortadan kalkacak” dedi.