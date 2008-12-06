Peşaver'deki patlamada ölü sayısı 29 oldu

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan'ın Peşaver kentinde dün akşam düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Peşaver kent hastanesi yetkilisi Dr. Sahib Han, hastanelerine şimdiye kadar 20 ceset getirildiğini, yaralı olarak getirilen 9 kişinin de gece öldüğünü belirtti. Han, hastanede tedavi altına alınan 60'tan fazla yaralı arasında da halen durumu kritik olanlar bulunduğunu kaydetti.



Öte yandan polis şefi Malik Nevid Han, patlatılan bombanın yangın çıkarmak amacıyla tasarlanmış kimyasallar içerdiğinin sanıldığını söyledi.

Pakistanlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, kentteki kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde meydana gelen şiddetli patlamada 15 kişinin öldüğünü 75 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.