Peş peşe yaptırım açıkladılar

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Rusya lideri Putin önce Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki toprakları bağımsız cumhuriyetler olarak tanıdı, ardından ‘barış gücü’ adı altında bu bölgeye asker soktu. Bu kararlara en sert tepki Almanya’dan geldi. Enerji tedariğinde Rusya’ya bağımlı Avrupa’nın lokomotif ekonomisi, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını işletmeye almayacağını açıkladı. İşte Donbas kararlarına dünyadan tepkiler:

KUZEY AKIM-2’YE DURDURMA

- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Almanya arasında doğrudan doğalgaz nakline imkân veren Kuzey Akım-2 boru hattının işletmeye alınma sürecini askıya aldıklarını bildirdi. Hattın inşası geçen yıl Rus enerji devi Gazprom tarafından tamamlandı, ancak Alman makamları henüz işletme onayı vermedi. (Ahmet KÜLAHÇI/BERLİN)

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AVRUPA’DAN KADEMELİ YANIT

- Ukrayna’daki gelişmeleri Paris’te acil nitelikli bir toplantıda ele alan AB dışişleri bakanları ilk yaptırım paketinde uzlaştılar. AB, Rusya’daki gelişmelere bağlı olarak yaptırımların dozunu artıracak. Ayrılıkçı iki bölgenin tanınmasına onay veren Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın 351 üyesi yaptırım listesine alındı. Buna ek olarak 27 birey ve kurum da listeye dahil edildi. Yaptırım uygulanacak isimler arasında Rusya lideri Vladimir Putin yok. Rus hükümeti ve devlet kurumlarının AB piyasalarına erişimine de yaptırım geliyor. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)

KİEV İLİŞKİYİ KESEBİLİR

- Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendirdiklerini söyleyen Ukrayna lideri Zelenski, yedek askerlerin silah altına alınacağını açıkladı. Zelenski, Moskova’nın kararının ardından kendisini arayan ve desteklerini ifade eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu Batılı liderlere teşekkür etti. Zelenski krizin çözümü için hâlâ diyaloğa açık olduğunu da belirtti.

İNGİLTERE’DEN DE YAPTIRIM

- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, beş Rus bankası ve Putin’e yakın üç Rus zengine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Rusya’nın Londra Büyükelçisi de açıklama için Dışişleri’ne çağrıldı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid gelişmeler için, “Ukrayna işgali başladı” yorumunu yaptı.