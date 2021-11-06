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Peş peşe rekor kırdılar! Dünya geneli vaka sayısı 250 milyonu aştı

#Koronavirüs#Kovid 19#RUSYA
Peş peşe rekor kırdılar Dünya geneli vaka sayısı 250 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 250 milyonu aştı. Bugün, aldıkları sıkı tedbirlerle alarm haline geçen Rusya 41 bin 335, Ukrayna ise 25 bin 63 günlük vaka ile koronavirüs rekorunu tazeledi.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 250 milyon 8 bin 14'e yükseldi.

DÜNYA SIRALAMASINDA ABD BAŞI ÇEKİYOR

ABD, 47 milyon 280 bin 449 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 34 milyon 344 bin 87 ile Hindistan, 21 milyon 862 bin 458 ile Brezilya, 9 milyon 241 bin 916 ile İngiltere, 8 milyon 755 bin 930 ile Rusya, 8 milyon 178 bin 901 ile Türkiye, 7 milyon 199 bin 332 ile Fransa, 5 milyon 980 bin 260 ile İran, 5 milyon 295 bin 260 ile Arjantin ve 5 milyon 25 bin 639 ile İspanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 5 milyon 57 bin 149 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 226 milyon 333 bin 150 kişiye ulaştı. 18 milyon 617 bin 715 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

RUSYA REKOR TAZELEDİ

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 1188 artarak 245 bin 635’e, iyileşenlerin sayısı 29 bin 201 artışla 7 milyon 535 bin 172'ye ulaştı.

Son 24 saatte 41 bin 335 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 8 milyon 755 bin 930’a ulaştı.

OKULLARIN AÇILMASI ETKİLEDİ

Ülkede yeni eğitim-öğretim yılının başladığı 1 Eylül’de 18 bin 368 olan günlük vaka sayıları artmaya başlamış, 18 Eylül’de 20 bin 329 günlük vaka sayısı ile hızla yükselişe geçmişti.

1 Ekim’de ülkede günlük vaka sayısı 24 bin 552, 10 Ekim’de 28 bin 647, 20 Ekim’de 34 bin 73, 25 Ekim’de 37 bin 930 olarak açıklanmıştı.

Ülkede 28 Ekim’de günlük vakaların 40 bin 96’ya çıkmasıyla salgın vakaları yeni bir seviyeye ulaşmıştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 880 artarak 1 milyon 856 bin 649'a çıktı. Şehirde 98 kişinin daha virüs yüzünden yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 31 bin 919'a yükseldi. Moskova’daki vaka sayısı dün 6 bin 407 olmuş, 93 kişi hayatını kaybetmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde vakalardaki artışın stabil hale geldiğini duyurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün ülkede Belgorod, Saratov, Tümen, Çelyabinsk, Yaroslavl, Magadan, Krasnoyarsk bölgeleri, Tataristan, Tuva ve Çuvaş cumhuriyetlerinde salgın durumunun zorlaştığını bildirmişti.

UKRAYNA'DA EN YÜKSEK ÖLÜ SAYISI

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Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 149 bin 446 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Ülkede 25 bin 63 günlük vaka tespit edilirken, 793 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek ölüm sayısı oldu.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı. Salgının durumuna göre ülkede bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor.

Kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

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Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı. Ülkede 4 Kasım'da vaka sayısı 27 bin 377 artarak şimdiye kadar görülen günlük en yüksek seviyeye çıkmıştı.

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#Koronavirüs#Kovid 19#RUSYA

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