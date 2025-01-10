Peş peşe raporlar toplantılar... İsrail’de Türkiye telaşı

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TEHDİT ANALİZİ

Toplantıya Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Dışişleri bakanlığı ve savunma teşkilatından üst düzey isimler katıldı. Toplantının, Türkiye’nin Ortadoğu’daki nüfuzunun artmasıyla, “İsrail’e yönelik tehdit seviyesinde bir değişiklik olup olmadığının analiz edilmesi” amacıyla düzenlendi. Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İran’ın etkisinin azalmasıyla, Suriye’de “İsrail için tehdit haline gelebilecek bir Türkiye ekseni meydana gelmesinden endişe edildiğini” söyledi.

NETANYAHU DA TOPLAYACAK

İsrail hükümetine savunma ve güvenlik stratejisiyle ilgili önerilerde bulunan Nagel Komitesi, salı günü Başbakan Binyamin Netanyahu ve Katz’a sunduğu raporunda, “Türkiye’nin Suriye’deki varlığı nedeniyle, İsrail ile doğrudan çatışma riski doğduğu” uyarısında bulunmuştu. Sadece 20 sayfalık kısmı kamuya açıklanan 130 sayfalık raporda Türkiye’den 10’dan fazla kez bahsediliyor. İsrail Başbakan Netanyahu’nun önümüzdeki günlerde Türkiye ile ilgili bir toplantı düzenlemesinin beklendiğini bildirildi.

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SURİYE’Yİ KANTONLARA BÖLME PLANI

İsrailli Hayom gazetesi, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen’in, Suriye’ye odaklanan uluslararası bir konferans düzenlenmesi gerektiğini ve “Suriye’nin eyalet bölgelerine (kantonlara) bölünmesi” konusunun bu konferansta ele alınması gerektiğini söylediğini yazdı.