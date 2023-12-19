Peş peşe itiraflar... Hamas İHA'ları İsrail'i nasıl perişan etti?

Haberin Devamı

İsrail Ordusu, Gazze'ye acımasızca saldırmaya devam ediyor. Yerleşim yerleri harabeye dönerken İsrail güçlerince öldürülen sivil sayısı Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 19 bini aştı. Gazze'de yer alan Hamas güçleri ise şehri savunmaya ve İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Hamas'ın elindeki en büyük kozlardan biri ise kendi yaptıkları İHA'lar. İsrail Ordusu, Gazze'ye acımasızca saldırmaya devam ediyor. Yerleşim yerleri harabeye dönerken İsrail güçlerince öldürülen sivil sayısı Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 19 bini aştı.

Gazze'de yer alan Hamas güçleri ise şehri savunmaya devam ederken, İsrail ordusuna da ağır kayıplar verdirdi. Hamas'ın elindeki en büyük kozlardan biri ise kendi yaptıkları İHA'lar. Hamas güçleri, ticari İHA'ları modifiye ederek ürettikleri İHA'lar ile İsrail ordusu karşısında önemli kazanımlar elde etti. Özellikle kamera ve mühimmat eklenen İHA'lar ile Hamas İsrail Ordusu'na karşı önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Hamas İHA'ları, İsrail askerlerine el bombası atarken zırhlı araçları da etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı



MİLYARLARCA DOLARLIK SAVUNMA SİSTEMLERİNE KARŞI SADECE 6 BİN 500 DOLARLIK İHA'LAR



Milyarlarca dolarlık silah endüstrisi bulunan İsrail ise Hamas'ın en pahalısı 6 bin 500 dolara (190 bin TL) imal edilen İHA'larına karşı cevap veremiyor. İsrail'in elinde tanesi 50 milyon dolarlık Heronlar başta olmak üzere yüzlerce İHA bulunuyor. Üstelik Hamas'ın İHA'ları, İsrail'in milyarlarca dolar değerindeki demir kubbe savunma sistemini de aşıyor. Sadece ABD'nin İsrail'de bu sistemin kurulması için 1.6 milyar dolar harcadığı biliniyor. Demir Kubbe'nin yetersiz kalması üzerine İsrail, bu sistemden daha pahalı olan lazer savunma sistemi üzerinde çalışıyor ancak bu sistemin devreye girmesi de yıllar alabilir. Ayrıca Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı harekatında da İsrail'in Gazze sınırında bulunan 1 milyar dolarlık savunma çiti de İHA'lara engel olamamıştı. İHA'lar başarılı bir şekilde İstrail'in gözetleme kulelerini imha etmişti.



İSRAİL'DEN İTİRAF: HAMAS'IN YAPTIĞINI BİR KAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR ÇOK GELİŞMİŞ ORDULAR YAPIYORDU



Hamas İHA'larının bu başarısı hakkında İsrail tarafından da itiraflar geliyor. İsrail merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Liran Antebi'ye göre Hamas'ın insansız hava aracı saldırıları İsrail için güçlü bir tehdit. Hamas'ın İHA'ları hakkında Bloomberg'e konuşan Antebi, "Bu İHA'lar hassas veya güdümlü mühimmat kullanma yeteneği veriyor ki bu yetenek birkaç yıl öncesine kadar yalnızca çok gelişmiş ülkelerin yapabileceği bir şeydi" diyor.



İsrail Ordusu'na İHA sağlayan Heven Drones CEO'su Bentzion Levinson'a göre Hamas'la yapılan savaş, bu basit İHA'ların potansiyelini ortaya koyuyor. Levinson ellerinde çok yüksek teknolojili silahlar olduğu halde bu savaşın hem savunma hem de saldırı anlamında arka bahçelerini vurmasına engel olamadıklarını kaydediyor.



Hamas'ın bu İHA'ları Tunuslu mühendis Mohamed Zaouari'nin liderlik ettiği bir grup ile geliştirdiği düşünülüyor. Zaouarii 2016 yılında İsrail'in düzenlediğine inanılan bir suikastte kurban gitti.