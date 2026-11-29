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Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler, siber saldırılar ve altyapı kesintileri, sadece komplo teorisyenlerini değil, sıradan insanları ve hatta hükümetleri bile tedirgin etmeye başladı.

Bir zamanlar sığınak inşa eden milyarderlere ve evine konserve yığan insanlara burun kıvıran İngiliz gazeteci Annabel Fenwick Elliott, fikrini tamamen değiştirdiğini itiraf ettiği çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Üst düzey çevrelerden kulağına gelen fısıltıların, peş peşe çöken banka ve havayolu sistemlerinin ve ABD, İngiltere ve AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu 33 ülkenin eş zamanlı olarak yayınladığı ‘acil durum’ kılavuzlarının tesadüf olamayacağını savunan Elliott, kendi evinde başlattığı ‘hayatta kalma hazırlıklarını’ anlattı.

"COVID SADECE BİR KOSTÜMLÜ PROVAYDI"

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Yakında çok büyük ve çok kötü bir şeyin yaşanacağını hissettiğini belirten Elliott, üst düzey mevkilerdeki arkadaşlarından kulağına çalınan fısıltıların da bu hissiyatını desteklediğini ifade etti.

Yazısında eskiden ‘kıyamet hazırlıkçıları’ ile dalga geçtiğini ve kendisini felaket tellallığına karşı bağışıklığı olan biri olarak gördüğünü kaydeden Annabel Fenwick Elliott, son yıllarda hayatta kalma sığınakları inşa eden milyarderlerin aptallık ettiğini düşündüğünü dile getirdi.

İklim tartışmalarına da mesafeli olduğunu ve Covid döneminde kapanmalara şiddetle karşı durduğunu aktaran Elliott, dünyanın büyük kısmı panikle tuvalet kâğıdı stoklayıp evlere kapanırken kılının bile kıpırdamadığını vurguladı. Kapanmaları aşırı bir tepki olarak görmeye devam ettiğini söyleyen yazar, yine de Covid pandemisinin "çok daha kötü bir şey için sadece bir kostümlü prova" olabileceğini öne sürdü.

33 ÜLKE NEDEN AYNI ANDA "HAZIRLIKLI OLUN" DİYOR?

Büyük bir şeylerin kapıda olduğundan fazlasıyla şüphelendiğini ifade eden Elliott, kısa sürede peş peşe meydana gelen teknoloji ve finans aksaklıklarının tesadüf olmayabileceği görüşünü dile getirdi.

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Küresel çapta yaşanan Microsoft kesintisini, ABD’deki tüm uçakların yere indirilmesini, milyonlarca banka müşterisinin hesaplarına erişememesini ve Apple Pay’in çökmesini hem de hepsinin altı gün içinde gerçekleşmesini sıralayan yazar, resmî açıklamaların bunları teknik birer "aksaklık" olarak gösterdiğini ancak bunun kendisini rahatlatmadığını belirtti.

Buna ek olarak bilgisayar korsanlarının Avrupa genelindeki süpermarketlerin dondurucularını uzaktan kapatmasını da hatırlatan Elliott, bu gelişmeleri "uğursuz birer öncü" olarak nitelendirdi.

Normalde kendisi gibi rahat ve umursamaz bir tavra sahip olan eşinin de artık endişeli olduğunu aktaran yazar, evdeki stoklama işinin başına eşinin geçtiğini ifade etti.

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Elliott’ın verdiği bilgilere göre aile; altı adet içme suyu tankı, çok sayıda kibrit ve ateş başlatıcı, ne işe yarayacağını hala tam anlamadığını belirttiği bir set telsiz, bir yay ve ok ile kendilerini aylarca idare edecek kadar bozulmayan gıda stoğu temin etti.

NAKİT PARA UYARISI VE BANKA KESİNTİLERİ

Siyasetçi Jacob Rees-Mogg’un Instagram akışında karşısına çıkıp varsayımsal bir felaketten bahsetmesini ve tıpkı İngiliz Hükümeti gibi nakit para çekmesini, hatta "gerçekten çaresizse biraz altın sikke" bulundurmasını önermesini de yazısına taşıyan Elliott, bu öneriye güldüğünü ancak arka planını sorguladığını belirtti.

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Bir bankayı yöneten ve "büyük bir şey olacağı" yönündeki endişelerini paylaşan bir arkadaşıyla konuştuğunu aktaran yazar, bu kişinin çok sayıda insanın aniden ATM’lere koşmasının ekonomik açıdan son derece tehlikeli olduğuna dikkat çektiğini söyledi.

Yeterince insanın bunu yapması halinde finans kurumlarının iflas edeceğini ve hemen ardından devasa bir durgunluğun geleceğini belirten yazar, hükümetlerin bunu bildiğini hatta yıllardır insanları giderek daha nakitsiz bir yaşama yönlendirdiklerini ve bu nedenle son zamanlarda "evde biraz nakit bulundurun" demelerinin çok geçerli bir sebebi olması gerektiğini savundu.

Ardından Chase, Wells Fargo, Bank of America ve diğer birçok finans kuruluşunda yaşanan kesintiler nedeniyle Amerika’nın en büyük bankalarının müşterilerinin çevrimiçi hizmetlere erişemediğini aktaran Elliott, İngiltere’de de Barclays bankasında benzer bir aksaklık yaşandığını kaydetti. Servetlerini yataklarının altındaki banknotlarda saklayan kişilerin artık o kadar da paranoyak görünmediğini dile getiren yazar, tamamen dijital bir banka olan Monzo’yu kullandığını, ATM’lerden günde sadece birkaç yüz sterlin çekebildiğini ve bir rezerv oluşturmak için düzenli olarak nakit çekmeye başladığını belirtti.

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ASIL TEHLİKE İKLİM DEĞİL, YAPAY ZEKÂ OLABİLİR Mİ?

Bazı uzmanların öne sürdüğü gibi "aşırı hava olaylarının" ani bir felakete sürükleyeceğini düşünmese de yapay zekâdan endişe duyduğunu ifade eden Elliott, görüştüğü kıdemli bir yazılım mühendisinin stok yapmayı gerektirecek kadar büyük bir teknoloji kaynaklı olaya işaret eden bir durum olmadığını ancak yapay zekânın çok daha düzenli siber saldırıları tetiklemesinin kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktardı.

Dünyanın en zeki ve en iyi bilgilendirilmiş insanlarından biri olarak nitelediği Elon Musk’ın da yapay zekânın insanlığın sonunu getirme ihtimalini beşte bir olarak gördüğünü hatırlatan yazar, Musk’ın Mars’ta yeni bir medeniyet kurmak için epey acelesi varmış gibi göründüğünü dile getirdi.

Etik olarak Covid kapanmalarına karşı olsa da bencilce bir bakış açısıyla bunun hayatının en güzel dönemi olduğunu söyleyen yazar; köpeği ve şimdiki eşiyle kırsalın ortasındaki evlerine kapandığını, pijamalarıyla evden çalıştığını ve seyahat izinleriyle kalabalıktan uzak mini tatillerin tadını çıkardığını ifade etti; “İçe dönük biri olarak sosyalleşmenin yasaklanması bana muhteşem geldi” dedi.

Ancak bu durumun çocuk sahibi olmadan önce geçerli olduğunu vurgulayan Elliott, toplumsal bir çöküş ihtimalinin artık o kadar da heyecan verici görünmediğini belirtti. Aksine bu olasılığın en iyi ihtimalle son derece zahmetli, en kötü ihtimalle ise "korkunç derecede tehlikeli" göründüğünü ifade eden yazar, hayatında ilk kez bunun çok yakın olduğunu hissettiğini dile getirdi.

Birkaç yıl önce astrobiyoloji araştırmacısı Dr. Lewis Dartnell ile yaptığı röportajı hatırlatan Elliott, Dartnell’in Covid patlak vermeden kısa süre önce ürkütücü bir şekilde "özellikle öldürücü bir grip türünü" öngördüğünü aktardı.

Elliott’un anlattığına göre Dartnell kendisini “Bireysel olarak gıda, barınak, giysi, ilaç, malzeme veya hayati maddelerin üretiminin en temel bilgilerinden bile şaşırtıcı derecede bihaberiz” sözleriyle uyarmıştı.

Bu korkunç dehşet duygusunda yalnız olmadığını ve gelecek olana hazır hissetmediklerini belirten Elliott, yaygın bir felakete karşı nasıl daha fazla ‘hazırlık’ yapılabileceğine dair ipuçları için okurlara çağrıda bulunarak sözlerini "Artık ben de sizden biriyim" ifadeleriyle noktaladı.