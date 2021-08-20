Pes dedirten adım: Uçaktan düşen Afganlar tişört oldu!

Pazar günü, başkentin düşmesi ile Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan, günlerdir dünyanın bir numaralı gündemi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden günlerdir yürek yakan görüntüler geliyor. Bunlardan en korkuncu ise kuşkusuz ülkeden kaçma umudu ile ABD uçaklarına tırmanıp, uçaklar havalandıktan sonra metrelerce yükseklikten düşerek can veren Afganlara ait görüntülerdi.

Saniye saniye kaydedilen o anlar dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak görünen o ki milyonların yüreğini burkan o anlar kimileri için bir kazanç kapısına dönüştü.

New York Post'ta yer alan habere göre, talihsiz Afganların siluetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de internetten satış yapan bir platform üzerinden satışa sunuldu.

Söz konusu tişörtün üzerinde 'Kabul Skydiving Club Est. 2021' (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı yer alıyor.

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada tabiri caizse infial yarattı. Söz konusu görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı, ve bir o kadar da yorum yapıldı.

Binlerce kullanıcı bu girişimi eleştirirken, tişörtlerin satışa sunulduğu online alışveriş platformuna da 'bu satışı durdurun' çağrısı yapıldı.

NATO, dün Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda Taliban'ın şehre girdiği gün olan pazar gününden beri 12 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Taliban yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırmıştı.

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