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Peru'nun eski başkanı hayatını kaybetti

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#Peru#Eski Başkan#Öldü
Perunun eski başkanı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 09:19

Peru'nun eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori 86 yaşında hayatını kaybetti. Fujimori, 2009 yılında 25 kişinin öldürüldüğü Barrios Altos ve La Cantuta'da işlenen cinayetler, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 25 yıl hapis cezası almıştı.

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1990 ve 2000 yılları arasında Peru Devlet başkanlığı yapan kanser hastası 86 yaşındaki Alberto Fujimori hayatını kaybetti.

Eski Devlet Başkanı Fujimori'nin sevenleri, kızı Keiko'nun başkent Lima'daki evinin önünde bir araya gelerek üzüntü yaşadı.

Perunun eski başkanı hayatını kaybetti

Fujimori, geçtiğimiz günlerde 2026 yılında yapılacak seçimler için cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı.

Fujimori, 2009 yılında 25 kişinin öldürüldüğü Barrios Altos ve La Cantuta'da işlenen cinayetler, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 25 yıl hapis cezası almış, geçtiğimiz yıl serbest bırakılmıştı.

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#Peru#Eski Başkan#Öldü

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