Peru'nun eski başkanı hayatını kaybetti

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1990 ve 2000 yılları arasında Peru Devlet başkanlığı yapan kanser hastası 86 yaşındaki Alberto Fujimori hayatını kaybetti.
Eski Devlet Başkanı Fujimori'nin sevenleri, kızı Keiko'nun başkent Lima'daki evinin önünde bir araya gelerek üzüntü yaşadı.
Fujimori, geçtiğimiz günlerde 2026 yılında yapılacak seçimler için cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı.
Fujimori, 2009 yılında 25 kişinin öldürüldüğü Barrios Altos ve La Cantuta'da işlenen cinayetler, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 25 yıl hapis cezası almış, geçtiğimiz yıl serbest bırakılmıştı.