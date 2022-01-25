Peru’da sel felaketi: 1 yaralı, 1 kayıp

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Peru’nun Cusco kentindeki Machu Picchu kasabasında Cuma günü yaşanan sel felaketinde turistler ve bölge sakinlerinden oluşan 889 kişi tahliye edildi. Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir kişinin yaralandığını ve bir kişinin de kaybolduğu aktarıldı.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci) ve Peru Ulusal Polisi’nin (PNP) ortak çalışmasıyla Machu Picchu’da mahsur kalan tüm turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, “Şu anda önceliğimiz, acil duruma müdahale eden kurumları ve bu doğal afetten etkilenenleri desteklemeye devam etmektir” ifadelerine yer verildi.



NEHİR TAŞTI, EVLER HASAR GÖRDÜ

Coscu kentinde kaydedilen şiddetli yağışlar nedeniyle Machu Picchu’daki Alcamayo Nehri taştı. Taş ve çamurların kapladığı sokaklarda, bir ev yıkıldı ve çok sayıda yapı da zarar gördü.

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Machu Picchu güzergahındaki demir yolu operasyonları da askıya alındı.