Peru’da sel felaketi: 1 yaralı, 1 kayıp

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Turizm merkezleri yoğun kar altında Yıllık sonra ilk...Turizm merkezleri yoğun kar altında! Yıllık sonra ilk...#Kar Yağışı
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
G.Sarayın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mıG.Saray'ın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mı?#Galatasaray
İstanbul kara teslim Yeni karar: Bugün tüm uçuşlar iptalİstanbul kara teslim! Yeni karar: Bugün tüm uçuşlar iptal#Yoğun Kar
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
İstanbulda kar yollar kapadı, hasta için askeri helikopter devreye girdiİstanbul'da kar yollar kapadı, hasta için askeri helikopter devreye girdi#İstanbul
Dünya rahat bir nefes almıştı... DSÖden flaş uyarı geldiDünya rahat bir nefes almıştı... DSÖ'den flaş uyarı geldi!#Koronavirüs
Onlarca model ÖTVsiz satılıyor Büyük kolaylık sağlanıyorOnlarca model ÖTV'siz satılıyor! Büyük kolaylık sağlanıyor#Engelli
Kar yağdı, Arnavutköyde mahsur kaldılar Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...Kar yağdı, Arnavutköy'de mahsur kaldılar! Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...#İstanbul
Korkutan senaryo... Almanya uyardı Çinde yayılırsa bu yıl da yaşanırKorkutan senaryo... Almanya uyardı! Çin'de yayılırsa bu yıl da yaşanır#Almanya
Stefan Kuntz: Milli Takıma yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa...Stefan Kuntz: "Milli Takım'a yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa..."#A Milli Takım
Evet dediği gün hayatı kararmış: Bütün ülke yıllarca onun hamile kalmasını bekledi'Evet' dediği gün hayatı kararmış: Bütün ülke yıllarca onun hamile kalmasını bekledi#Prenses Charlene
Üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor'Üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor'#Ünlülerden Kar Manzaraları
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum'Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!'#Ayberk Pekcan
HABERLERDünya Haberleri

Peru’da sel felaketi: 1 yaralı, 1 kayıp

#Peru#Sel Felaketi#Kayıp
Peru’da sel felaketi: 1 yaralı, 1 kayıp

Peru’da meydana gelen sel felaketinde bir kişinin yaralandığı, bir kişinin kaybolduğu ve 889 kişinin de tahliye edildiği açıklandı.

Haberin Devamı

Peru’nun Cusco kentindeki Machu Picchu kasabasında Cuma günü yaşanan sel felaketinde turistler ve bölge sakinlerinden oluşan 889 kişi tahliye edildi. Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir kişinin yaralandığını ve bir kişinin de kaybolduğu aktarıldı.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci) ve Peru Ulusal Polisi’nin (PNP) ortak çalışmasıyla Machu Picchu’da mahsur kalan tüm turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, “Şu anda önceliğimiz, acil duruma müdahale eden kurumları ve bu doğal afetten etkilenenleri desteklemeye devam etmektir” ifadelerine yer verildi.

NEHİR TAŞTI, EVLER HASAR GÖRDÜ

Coscu kentinde kaydedilen şiddetli yağışlar nedeniyle Machu Picchu’daki Alcamayo Nehri taştı. Taş ve çamurların kapladığı sokaklarda, bir ev yıkıldı ve çok sayıda yapı da zarar gördü.

Haberin Devamı

Machu Picchu güzergahındaki demir yolu operasyonları da askıya alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Peru#Sel Felaketi#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik