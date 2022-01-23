Peru’da petrol sızıntısı nedeniyle ‘çevresel acil durum’ ilan edildi

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Peru hükümeti, 6 bin varil ham petrolün denize döküldüğü petrol sızıntısının ardından zarar gören kıyı bölgelerde 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildiğini açıkladı.

Perulu yetkililer alınan önlemin, ‘restorasyon ve iyileştirme’ çalışmaları kapsamında ‘etkilenen alanların sürdürülebilir çevre yönetimine’ izin verileceğini ifade etti.

Çevre Bakanlığı, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, halk sağlığı için yüksek risk taşıyan sızıntı nedeniyle acil durum ilan etmek zorunda kalındığını açıkladı.



Petrol sızıntısı 15 Ocak’ta 965 bin varil ham petrol yüklü İtalyan bayraklı 'Mare Doricum' gemisinin boşaltma işlemi yaptığı sırada meydana gelmişti. Başkent Lima yakınlarındaki Callao eyaletindeki Ventanilla bölgesinde bulunan La Pampilla Rafinerisi’nde yaşanan sızıntının ardından açıklama yapan rafineri sahibi İspanyol enerji şirketi Repsol ise, sızıntının Tonga'daki yanardağ patlaması sonucu oluşan dalgalar nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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Peru hükümeti ise, Repsol'den yaşanan sızıntının neden olduğu zararın karşılanmasını istemişti.

Repsol, sızıntıdan 2 bin 384 metreküp kumun zarar gördüğünü belirterek, temizlik çalışmaları için bin 350'den fazla kişiyi organize ettiğini ve 224 kişiyi daha çalışmalara dahil edeceğini açıklamıştı.

Repsol ayrıca, Perulu yetkililere dalgalarda muhtemel bir artış hakkında uyarıda bulunmadıkları için şirket olarak sızıntıdan sorumlu olmadıklarını da söylemişti.

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DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo cuma günü Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında görülen petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre felaketine karşı acil önlem planına geçildiğini açıklamıştı.

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Güney Pasifik ada ülkesi Tonga’da meydana gelen su altı yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre kirliliğine karşı yetkililer harekete geçti. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, La Pampilla rafinerisinden kaynaklı bölgede yaşanan petrol sızıntısının ardından Peru kıyılarında ve denizinde meydana gelen tarihin en büyük çevre felaketlerinden birinin sorumlularını cezalandırmak için acil ve ciddi eylemlerde bulunulacağını açıklayarak, bölgede iklim acil durumu ilan etti.



İspanyol Repsol şirketi tarafından işletilen La Pampilla rafinerisinin neden olduğu çevre felaketini kınayan Castillo, bölgede felaketten en çok etkilenen plajlardan birini ziyaret etti. Castillo ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Kıyı şeridimizde yaşanan ekolojik zarar kabul edilemez. Devlet, ülkenin egemenliğini ve refahını korumak için cezai, hukuki ve idari işlem yapılması kararı aldı. Kıyılarımızda ve denizlerimizde meydana gelen çok büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Tehdit altında olan ve geçim kaynaklarından yoksun bırakılan flora, fauna ve toplulukları trajik biçimde etkileyen zararın sorumlularını cezalandırma görevini hükümet olarak üstlendik” ifadelerini kullandı.

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Peru Devlet Başkanı Castillo, meydana gelen çevre felaketiyle ilgili tüm siyasi temsilcilerin ve vatandaşların desteğini istediğini ve hükümetin ciddi adımlar atacağı sözünü vererek, hükümetin zararı azaltmak için gerekli eylemleri içeren bir kararnameyi de imzaladı.

Çevresel Değerlendirme ve Uygulama Ajansı (OEFA) raporlarına göre rafineriden sızan petrol şimdiye kadar 1,7 kilometrekarelik sahili kapladı.