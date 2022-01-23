Peru’da petrol sızıntısı nedeniyle ‘çevresel acil durum’ ilan edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti 4 ayrılık, 1 transfer...Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti! 4 ayrılık, 1 transfer...#Transfer
Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar var#Kuzey Marmara Otoyolu
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
Kayıp yüzde 50ye dayandı Çöküş...Kayıp yüzde 50'ye dayandı! Çöküş...#Kripto Para Piyasası
Günlerdir dehşeti yaşıyorlar... Tam 90 gün sürecekGünlerdir dehşeti yaşıyorlar... Tam 90 gün sürecek!#Peru
Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu Kocası ve çocukları dehşete düştü...Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu! Kocası ve çocukları dehşete düştü...#Rusya
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
Kırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal ettiKırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal etti #Yeni Zelanda
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Nilgün Türksever: Uğur Polat hocamdı kocam olduNilgün Türksever: Uğur Polat hocamdı kocam oldu!#Nilgün Türksever
Yine iğrenç saldırılarYine iğrenç saldırılar#Sağlık Çalışanları
HABERLERDünya Haberleri

Peru’da petrol sızıntısı nedeniyle ‘çevresel acil durum’ ilan edildi

#Peru#Petrol Sızıntısı#Çevre Felaketi
Peru’da petrol sızıntısı nedeniyle ‘çevresel acil durum’ ilan edildi

Peru’da petrol sızıntısının neden olduğu çevre felaketinin ardından 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildi.

Haberin Devamı

Peru hükümeti, 6 bin varil ham petrolün denize döküldüğü petrol sızıntısının ardından zarar gören kıyı bölgelerde 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildiğini açıkladı.

Perulu yetkililer alınan önlemin, ‘restorasyon ve iyileştirme’ çalışmaları kapsamında ‘etkilenen alanların sürdürülebilir çevre yönetimine’ izin verileceğini ifade etti.

Çevre Bakanlığı, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, halk sağlığı için yüksek risk taşıyan sızıntı nedeniyle acil durum ilan etmek zorunda kalındığını açıkladı.

Peru’da petrol sızıntısı nedeniyle ‘çevresel acil durum’ ilan edildi

İSPANYOL ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Petrol sızıntısı 15 Ocak’ta 965 bin varil ham petrol yüklü İtalyan bayraklı 'Mare Doricum' gemisinin boşaltma işlemi yaptığı sırada meydana gelmişti. Başkent Lima yakınlarındaki Callao eyaletindeki Ventanilla bölgesinde bulunan La Pampilla Rafinerisi’nde yaşanan sızıntının ardından açıklama yapan rafineri sahibi İspanyol enerji şirketi Repsol ise, sızıntının Tonga'daki yanardağ patlaması sonucu oluşan dalgalar nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Haberin Devamı

Peru hükümeti ise, Repsol'den yaşanan sızıntının neden olduğu zararın karşılanmasını istemişti.

Repsol, sızıntıdan 2 bin 384 metreküp kumun zarar gördüğünü belirterek, temizlik çalışmaları için bin 350'den fazla kişiyi organize ettiğini ve 224 kişiyi daha çalışmalara dahil edeceğini açıklamıştı.

Peru’da petrol sızıntısı nedeniyle ‘çevresel acil durum’ ilan edildi

Repsol ayrıca, Perulu yetkililere dalgalarda muhtemel bir artış hakkında uyarıda bulunmadıkları için şirket olarak sızıntıdan sorumlu olmadıklarını da söylemişti.

 

Gözden Kaçmasın

Tonga için korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilirTonga için korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilirHaberi Görüntüle

DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo cuma günü Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında görülen petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre felaketine karşı acil önlem planına geçildiğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Güney Pasifik ada ülkesi Tonga’da meydana gelen su altı yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre kirliliğine karşı yetkililer harekete geçti. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, La Pampilla rafinerisinden kaynaklı bölgede yaşanan petrol sızıntısının ardından Peru kıyılarında ve denizinde meydana gelen tarihin en büyük çevre felaketlerinden birinin sorumlularını cezalandırmak için acil ve ciddi eylemlerde bulunulacağını açıklayarak, bölgede iklim acil durumu ilan etti.

Peru’da petrol sızıntısı nedeniyle ‘çevresel acil durum’ ilan edildi

“BÜYÜK BİR ÇEVRE FELAKETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

İspanyol Repsol şirketi tarafından işletilen La Pampilla rafinerisinin neden olduğu çevre felaketini kınayan Castillo, bölgede felaketten en çok etkilenen plajlardan birini ziyaret etti. Castillo ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Kıyı şeridimizde yaşanan ekolojik zarar kabul edilemez. Devlet, ülkenin egemenliğini ve refahını korumak için cezai, hukuki ve idari işlem yapılması kararı aldı. Kıyılarımızda ve denizlerimizde meydana gelen çok büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Tehdit altında olan ve geçim kaynaklarından yoksun bırakılan flora, fauna ve toplulukları trajik biçimde etkileyen zararın sorumlularını cezalandırma görevini hükümet olarak üstlendik” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Peru Devlet Başkanı Castillo, meydana gelen çevre felaketiyle ilgili tüm siyasi temsilcilerin ve vatandaşların desteğini istediğini ve hükümetin ciddi adımlar atacağı sözünü vererek, hükümetin zararı azaltmak için gerekli eylemleri içeren bir kararnameyi de imzaladı.
Çevresel Değerlendirme ve Uygulama Ajansı (OEFA) raporlarına göre rafineriden sızan petrol şimdiye kadar 1,7 kilometrekarelik sahili kapladı.

Peru’da petrol sızıntısı nedeniyle ‘çevresel acil durum’ ilan edildi

Gözden Kaçmasın

Tonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden olduTonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden olduHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Peru#Petrol Sızıntısı#Çevre Felaketi

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe