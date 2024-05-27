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Peru'da korkunç kaza: Yolcu otobüsü ile tren çarpıştı

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#Peru#Kaza#Yolcu Otobüsü
Peruda korkunç kaza: Yolcu otobüsü ile tren çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 12:36

Peru'da yolcu otobüsü ile kargo treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Peru’da dün hem zemin geçitte dehşet yaşandı. Başkent Lima’dan yola çıkan yolcu otobüsü ile kargo treni, La Oroya şehrinde birbirine girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 30’dan fazla kişi ise, çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki taşıtın da yolculuk için gerekli tüm izinlere sahip olduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Polis, kazanın meydana geldiği bölgede hız sınırı ve tren geçiş yolu işaretlerinin bulunduğunu aktardı.

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#Peru#Kaza#Yolcu Otobüsü

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