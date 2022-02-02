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Peru'da direklere tutuşturulmuş yaklaşık 200 insan omurgası örneği keşfedildi.

#Peru#Arkeoloji#Dünya
Peruda direklere tutuşturulmuş yaklaşık 200 insan omurgası örneği keşfedildi.

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, Peru'da kamış çubuklarına dikilmiş yaklaşık 200 insan omurgası örneği bulundu. Bu keşif bölgede daha önce hiç gözlemlenmemiş olan benzersiz bir ölü işleme tekniği gösterdi.

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Peru'nun güney kıyısındaki Chincha Vadisi'nde çalışan uluslararası bir araştırma ekibi, yüzlerce yıl öncesine, Avrupalı sömürgecilerin Güney Amerika ülkesinde bulunduğu zamana dayanan "chullpas" olarak bilinen büyük yerli mezarlarındaki omurga parçalarının çoğunu ortaya çıkardı.

Arkeoloji dergisi Antiquity'de yayınlanan bir araştırmaya göre, arkeologlar bölgedeki direklerde bulunan 192 omurga örneğinin neredeyse tamamının tek bir bireyin kalıntılarından yapıldığını keşfettiler.

YÜZLERCE YIL ÖNCESİNE AİT

Yerli toplumundan yetişkinler ve gençler bu eşsiz prosedür için seçilmiş gibi görünüyor ve "direkler üzerindeki omurlar" muhtemelen 1450 ile 1650 arasında, İnka egemenliği sona erdiğinde ve bölgede Avrupa kolonizasyonu yaygın ve baskın hale geldiğinde yapılmış olabilir.

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Araştırmanın başyazarı Jacob L. Bongers'e göre, Chincha Vadisi'nin tarihindeki bu dönem, "salgınlar ve kıtlıkların yerel halkı kırıp geçirdiği" çalkantılı bir dönemdi.

Avrupalıların gelişinden önce, Chincha Vadisi, 1000'den 1400'e kadar hüküm süren ve hatta güçlü İnka İmparatorluğu ile ittifak kuran Chincha Krallığına ev sahipliği yapıyordu.

Bununla birlikte, Avrupalı sömürgeciler bölgeye geldikçe, nüfus azaldı ve 1533'te 30.000'den fazla olan hane sayısı 1583'te 979'a düştü.
Önceki çalışmalarda, İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nde arkeoloji alanında kıdemli bir araştırma görevlisi olan Bongers, bölgedeki yüzlerce mezarın çalındığını ortaya çıkardı.

Bongers tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına göre, "Sömürge döneminde, Chincha Vadisi boyunca yerli mezarlarının yaygın bir şekilde çalınması oldu. Yağma, öncelikle altın ve gümüş mezar eşyalarını çalmak anlamına geliyordu ve Avrupa'nın yerel dini faaliyetleri ve cenaze âdetlerini yok etme çabalarıyla aynı zamana denk gelecekti. "

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HASARI İYİLEŞTİRMEK İÇİN YAPMIŞLAR

Araştırmaya göre, direklerdeki omurga parçalarının analizi, bunların ölülere yağma yoluyla verilen hasarı iyileştirmek için yapıldığını ortaya koyuyor.

Araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen radyokarbon testi, cesetler başlangıçta gömüldükten sonra omurganın kamış direklerine geçirildiğini ortaya koyuyor.

Bongers, "Bu direkler üzerindeki omurların muhtemelen ölüleri mezar yağmalarına tepki olarak yeniden anabilmek için inşa edildi. Verilerimiz, direkler üzerindeki omurların Avrupa sömürgeciliğine doğrudan, ritüelleştirilmiş ve doğal bir tepki olduğunu gösteriyor." dedi.
Chincha Vadisi'ndeki birçok yerli insan için ölümden sonra vücut bütünlüğü son derece önemliydi.

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Araştırmaya göre, bölgenin yerli toplulukları olağandışı gömme uygulamalarına dahil oldular. Yakındaki Chinchorro halkı, eski Mısırlılardan bin yıl önce, yapay mumyalama için bilinen ilk prosedürleri geliştirdi.

Avrupalı sömürgeciler dağlık Andes bölgesindeki mumyaları yok ettiğinde, yerli halk yeni ritüel malzemeleri yapmak için yok edilen kalıntılardan ellerinden geleni topladı.

Chincha Vadisi'nde keşfedilen direklerdeki dikenler, yağmalanan ölü ve vücut bütünlüğünü yeniden inşa etmeye yönelik benzer bir girişimi simgeliyor olabilir.

Bongers, "Ritüel, sosyal ve dini hayatta çok önemli roller oynar, ancak özellikle yeni güç dinamiklerinin ortaya çıktığı fetih dönemlerinde tartışmalı hale gelebilir" dedi. "Bu keşifler, mezarların bu çatışmanın kendini gösterdiği bir alan olduğunu gösteriyor."

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#Peru#Arkeoloji#Dünya

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