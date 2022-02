Peru'da direklere tutuşturulmuş yaklaşık 200 insan omurgası örneği keşfedildi.

Peru'nun güney kıyısındaki Chincha Vadisi'nde çalışan uluslararası bir araştırma ekibi, yüzlerce yıl öncesine, Avrupalı sömürgecilerin Güney Amerika ülkesinde bulunduğu zamana dayanan "chullpas" olarak bilinen büyük yerli mezarlarındaki omurga parçalarının çoğunu ortaya çıkardı.

Arkeoloji dergisi Antiquity'de yayınlanan bir araştırmaya göre, arkeologlar bölgedeki direklerde bulunan 192 omurga örneğinin neredeyse tamamının tek bir bireyin kalıntılarından yapıldığını keşfettiler.

YÜZLERCE YIL ÖNCESİNE AİT

Yerli toplumundan yetişkinler ve gençler bu eşsiz prosedür için seçilmiş gibi görünüyor ve "direkler üzerindeki omurlar" muhtemelen 1450 ile 1650 arasında, İnka egemenliği sona erdiğinde ve bölgede Avrupa kolonizasyonu yaygın ve baskın hale geldiğinde yapılmış olabilir.

Araştırmanın başyazarı Jacob L. Bongers'e göre, Chincha Vadisi'nin tarihindeki bu dönem, "salgınlar ve kıtlıkların yerel halkı kırıp geçirdiği" çalkantılı bir dönemdi.

Avrupalıların gelişinden önce, Chincha Vadisi, 1000'den 1400'e kadar hüküm süren ve hatta güçlü İnka İmparatorluğu ile ittifak kuran Chincha Krallığına ev sahipliği yapıyordu.

Bununla birlikte, Avrupalı sömürgeciler bölgeye geldikçe, nüfus azaldı ve 1533'te 30.000'den fazla olan hane sayısı 1583'te 979'a düştü.

Önceki çalışmalarda, İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nde arkeoloji alanında kıdemli bir araştırma görevlisi olan Bongers, bölgedeki yüzlerce mezarın çalındığını ortaya çıkardı.

