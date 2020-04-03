Peru’da Corona Virüs önlemi: Kadınlar ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak

Çin’den hızla dünyaya yayılan Corona Virüs nedeniyle ülkeler önlemlerinin derecelerini arttırırken bazı ülkelerde de ilginç önlemler dikkat çekiyor. Peru’da yeni önlemler kapsamında kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı alındı.

Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra açıklamasında, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sadece erkekler; salı, perşembe ve cumartesi günleri ise sadece kadınlar sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise kimse çıkamayacak” dedi.

Kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı 12 Nisan’a kadar uygulanacak.

Peru’da bugüne kadar bin 414 Corona Virüs vakası kaydedilirken, 55 can kaybı yaşandı.



