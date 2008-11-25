Peru pançosu giydiler

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BİR ÖRNEK PANÇO GİYDİLER

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılan liderler, aile fotoğrafı için Peru'nun ünlü pançosunu giydiler. 21 lider, pançoyla foto muhabirlerine poz verdiler.



PANÇOLU AİLE FOTOĞRAFI

Aralarında, ABD Başkanı George W. Bush, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, Japonya Başbakanı Taro Aso, Filipinler Devlet Başkanı Gloria Arroyo, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ve Peru Devlet Başkanı Alan Garcia'nın bulunduğu 21 lider, pançoyla aile fotoğrafı çektirdiler.



SICAKTAN BUNALDILAR

Kimi liderlerin, 20 dereceyi geçen hava sıcaklığı nedeniyle pançoyu giymekte zorlandıkları, buna karşılık Şili, Kolombiya ve Bolivya'da da giyilen ve aslında pançoyla birlikte kullanılan yünlü Peru beresi ''chullo''yu ise hiçbir liderin giymediği görüldü.

