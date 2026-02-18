×
Dünya Haberleri

Peru Devlet Başkanı Boluarte görevden alındı

Güncelleme Tarihi:

#Dina Boluarte#Jose Jeri#Peru
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 14:04

Peru Kongresi, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte’nin yerine getirilen geçici Devlet Başkanı Jose Jeri’yi görevden aldı.

Peru Kongresi’nin, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi görevden aldığı bildirildi.

Başkent Lima'daki Kongre oturumunda yapılan oylamada, 75 kabul, 24 ret ve 3 çekimser oyla sağ görüşlü Jeri görevden alındı.

Peru basını, Jeri’nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddialarının gerekçe gösterildiğini duyurdu.

Kongre'nin seçime 2 ay kala bu kararı almasıyla Jeri, 2016’dan bu yana görevden alınan 8'inci devlet başkanı olarak kayıtlara geçti.

