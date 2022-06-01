Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Peri masalı kâbusa döndü... Katar Prensi’nin eski eşi Kasia Gallanio evinde ölü bulundu!

#Kasia Gallanio#Katar#Dünya
Peri masalı kâbusa döndü... Katar Prensi’nin eski eşi Kasia Gallanio evinde ölü bulundu

Kasia Gallanio'nun modern bir peri masalını andıran hayatı kâbusa döndü... Katar prensi Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi olan Kasia Gallanio, evinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Dünya, Katar emirinin amcası Abdülaziz bin Halife Al Sani’nin eski eşi Kasia Gallanio'yu konuşuyor.

2004 yılında Al Sani ile dünyaevine giren Polonya asıllı ABD'li kadın İspanya'daki evinde ölü bulundu.

Fransız gazetesi Le Parisien'e göre, 45 yaşındaki Kasia Gallanio'nun cansız bedeni yerel polis tarafından bulundu.

Yıllarca Al Sani'ye karşı çocuklarının velayeti için hukuk mücadelesi veren Gallanio, İspanya'nın Malaga bölgesinde yer alan Marbella'da yaşıyordu.

Peri masalı kâbusa döndü... Katar Prensi’nin eski eşi Kasia Gallanio evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Al Sani ile evliliğinden 3 kızı bulunan Gallanio'nun aşırı dozdan öldüğü belirtiliyor.

Fransız Le Parisien gazetesi Gallanio'nun vücudunda herhangi bir fiziksel şiddet belirtisi göstermediğini bildirdi.

Haberin Devamı

Aynı habere göre, detaylı otopsi sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Gallanio, Katar Emiri'nin amcası olan 73 yaşındaki Abdülaziz bin Halife Al Sani’nin üçüncü karısıydı.

Fransız basını, Al Sani ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Gallanio'nun bir süredir depresyon ve alkol sorunlarıyla boğuştuğunu yazdı.

'ESKİ KOCAM KIZIMA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU'

Gallanio, eski kocasının üç kızından birine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ediyordu.

Katar prensi ise bu iddiayı kesin bir dille reddediyordu.

Yaşları 9 ila 15 arasında değişen çocuklar Fransa'nın başkenti Paris'te babaları ile birlikte yaşıyor.

1992'DE SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ

Al Sani 1992'de Katar emirine yönelik darbe iddiası nedeniyle sürgüne gönderilmişti.

Gözden Kaçmasın

ABD Başkanı Bidendan U dönüşü... Ukrayna kararını açıkladıABD Başkanı Biden'dan 'U' dönüşü... Ukrayna kararını açıkladıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Nereye gitse ‘Mavi Vatan’ı şikâyet ediyor... Haritayı Scholz’a da gösterdiNereye gitse ‘Mavi Vatan’ı şikâyet ediyor... Haritayı Scholz’a da gösterdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasia Gallanio#Katar#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon