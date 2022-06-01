Peri masalı kâbusa döndü... Katar Prensi’nin eski eşi Kasia Gallanio evinde ölü bulundu!

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Dünya, Katar emirinin amcası Abdülaziz bin Halife Al Sani’nin eski eşi Kasia Gallanio'yu konuşuyor.

2004 yılında Al Sani ile dünyaevine giren Polonya asıllı ABD'li kadın İspanya'daki evinde ölü bulundu.

Fransız gazetesi Le Parisien'e göre, 45 yaşındaki Kasia Gallanio'nun cansız bedeni yerel polis tarafından bulundu.

Yıllarca Al Sani'ye karşı çocuklarının velayeti için hukuk mücadelesi veren Gallanio, İspanya'nın Malaga bölgesinde yer alan Marbella'da yaşıyordu.

Al Sani ile evliliğinden 3 kızı bulunan Gallanio'nun aşırı dozdan öldüğü belirtiliyor.

Fransız Le Parisien gazetesi Gallanio'nun vücudunda herhangi bir fiziksel şiddet belirtisi göstermediğini bildirdi.

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Aynı habere göre, detaylı otopsi sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Gallanio, Katar Emiri'nin amcası olan 73 yaşındaki Abdülaziz bin Halife Al Sani’nin üçüncü karısıydı.

Fransız basını, Al Sani ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Gallanio'nun bir süredir depresyon ve alkol sorunlarıyla boğuştuğunu yazdı.

'ESKİ KOCAM KIZIMA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU'

Gallanio, eski kocasının üç kızından birine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ediyordu.

Katar prensi ise bu iddiayı kesin bir dille reddediyordu.

Yaşları 9 ila 15 arasında değişen çocuklar Fransa'nın başkenti Paris'te babaları ile birlikte yaşıyor.

1992'DE SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ

Al Sani 1992'de Katar emirine yönelik darbe iddiası nedeniyle sürgüne gönderilmişti.