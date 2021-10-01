Peri masalı gerçek oldu! Japon prensesin düğün tarihi açıklandı

Haberin Devamı

Japon Prenses Mako, üniversiteden sınıf arkadaşıyla evlenmek için kraliyet statüsünden vazgeçmesinin ardından kraliyet tarafından yapılacak bir milyon dolardan ödemeyi almaktan da vazgeçmişti. Japon basını ise, bu yeni gelişmenin Mako’nun nişanlısıyla ilgili tartışmalar nedeniyle yıllarca ertelenen evliliğinin önünü açtığını yazmıştı.

İmparatorluk sözcülüğü beklenen açıklamayı yaptı ve Prenses Mako ile Kei Komuro'nun 26 Ekim'de evleneceğini açıkladı.

EVLENECEKLERİNİ DUYURUP ERTELEMİŞLERDİ

Dönemin imparatoru Akihito'nun 29 yaşındaki torunu ve üniversiteden sınıf arkadaşı Kei Komuro, 2017'de nişanlandıklarını duyurdular. Ancak ertesi yıl çift, bu kadar erken evlenme konusunda tereddütleri olduğunu ve geleceklerini birlikte planlamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyerek düğünlerini erteledi.

KRALİYETTEN AYRILAN ÜYELERE ÖDEME YAPILIYOR

Haberin Devamı

Asırlık Japon yasalarına göre, bir kraliyet üyesinin halktan biri ile evlenmesi anlamına gelen bu evlilik, Prenses Mako'nun kraliyet statüsünden vazgeçmesini gerektiriyor. Yine yasalara göre, kraliyetten ayrılan üyelere tek seferlik bir ödeme yapılıyor. Ödemenin miktarı, başbakan ve diğer yedi kişiden oluşan Imparatorluk Ekonomi Konseyi tarafından kararlaştırılıyor.

JAPONYA TARİHİNDE BİR İLK

Ancak Prenses Mako nişanlısı hakkındaki kamuoyu eleştirileri sonrası kendisine kraliyet statüsünden vazgeçmesi nedeniyle yapılması gereken 150 milyon yen (1.35 milyon $) değerindeki bu ödemeyei almamaya kadar verdi. Hükümet de prensesin bu ödemeden vazgeçmesi konusunda hemfikir. Para Prenses Mako'ya hibe edilmezse, Japonya'nın savaş sonrası tarihinde ilk kez böyle bir ödeme yapılmamış olacak.

Prensesin ayrıca kraliyet mensuplarının düğünlerinde uygulanan törenleri de istememesi bekleniyor.

SIRADAN KİŞİLERLE EVLENİRLERSE STATÜLERİNİ KAYBEDİYORLAR

İmparatorluk kanunu tahtın sadece erkek varislere geçmesine izin veriyor. Ailenin diğer bekar prensesleri de sıradan kişilerle evlenirse kraliyet statülerini kaybedecek. Bu durum gelecekte imparatorluk ailesinin kamu görevlerini yerine getirmek için yeterli üyesi kalmaması ihtimalini doğuruyor.

ABD’DE YAŞAYACAKLAR

Haberin Devamı

Japon yayın organı NHK, düğün tarihinin Ekim ayında açıklanabileceğini söylerken medya, çiftin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayı planladığını iddia etti.

DAMADIN GÖRÜNTÜLERİ OLAY YARATMIŞTI

Söz konusunu düğünün yaklaşmakta olduğunu öngören bir Japon gazeteci, kısa süre önce New York'ta “damat” Komuro'nun izini sürmüş, Komuro’nun at kuyruklu fotoğrafı Japon Twitter kullanıcıları arasında infial yaratmıştı.





'JAPONYA'NIN HARRY VE MEGHAN'I'

BBC Muhabiri Mariko Oi, dünya basınında çok ilgi gören bu aşk hikâyesindeki detayların, evlilikleri ve daha sonraki her açıklamaları olay olan İngiltere Prensesi Harry ve ve eşi Meghan Markle'la olan kimi benzerliklerinin olduğunun altını çiziyor ve ilginç bir analiz yapıyor:

Haberin Devamı

"Kei Komuro zaten yıllardır ilgi ve tartışmaların odağındaydı ama bu hafta başında, düğün konusundaki açıklamadan önce Tokyo'ya indiğinde bu sefer saçını at kuyruğu yapmasıyla tartışma yarattı.

Görünüşün insanlar hakkındaki yargılarda önemli rol oynadığı ülkede, kimilerine göre bu saç stli, Komuro'nun Prenses Mako'yla evlenmesinin münasip olmadığının yeni bir kanıtıydı.

Bu aslında çiftin nişanlandıklarını açıkladıkları 2017 yılından bu yana nasıl ağır bir kamuoyu baskısı altında olduklarını da gösteriyor.

Haberin Devamı

Komuro'nun annesinin mali sorunlarından, kendisinin hukuk fakültesine kraliyet ailesi ile ilişkileri sayesinde girebildiğine kadar bir çok iddia yıllardır Japonya medyasının manşetlerinde.

Fakat çifti destekleyen bir kesim de var ve yıllardır kendilerini çevreleyen saplantılı medya ilgisine iyi dayandıklarını düşünüyorlar.

Bütün bunlar, düğünden sonra Amerika'ya yerleşeceği haberleriyle birleşince ikili "Japonya'nın Harry ve Meghan'ı diye anılmaya başlandı."