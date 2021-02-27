Perde arkasından FETÖ’yle mücadele çıktı... Lesoto Krallığı’yla jet anlaşma

Afrika kıtasındaki küçük ölçekli devletlerden olan Lesoto’nun tamamı Güney Afrika ile çevrelenmiş durumda. Lesoto Krallığı; San Marino ve Vatikan gibi toprakları tek ülkeyle çevrelenmiş üç dünya devletinden biri. 1966’da bağımsızlığını kazanan ülke, Konya’dan küçük yüzölçümü, 2 milyon civarındaki nüfusu ve sınırlı ekonomisiyle diğer iki ülke kadar tanınmıyor.

Lesoto 57 yaşındaki Kral III. Letsie tarafından yönetiliyor.

Türkiye ile Lesoto arasında 2016’da 387 bin dolarlık ticaret yapıldı. Bu ticaret hacmi, 2018’de 2 milyon 900 bin dolar ile İstanbul’da bir yalı dairesi fiyatına yükseldi. Afrika’daki krallıkla Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması yapılmasının, hükümetin 2003’te başlattığı “Afrika Stratejisine” dayandığı belirtildi. Ancak anlaşmaya hız verilmesinin perde arkasında yeni bilgiler çıktı. Dışişleri kaynakları, milletvekillerine verdikleri bilgide, terör örgütü FETÖ’nün Afrika’da en rahat örgütlendiği ülkelerin Güney Afrika ve Nijerya olduğunu, ancak bu ülkelerde baskılanan örgüt üyelerinin güvenli alternatifler oluşturmaya çalıştığını vurguladı. Komisyon raporunda, “anlaşmanın, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kuvvetli varlık gösteren FETÖ unsurlarının bu ülkeye yayılmasını önlemek bakımından fayda sağlayacağı” vurgulandı. İkili anlaşma da, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminden hemen sonra 3 Kasım 2016’da imzalanmıştı. Lesoto Krallığı’ndan son yıllarda bakan düzeyinde ziyaretler gerçekleşti. Lesoto Dışişleri Bakanı, özellikle altyapı ve tekstil alanlarında Türk yatırımcıları beklediklerini açıkladı. Türkiye Lesoto’nun başkenti Maseru’da, Lesoto da Ankara’da büyükelçilik açma kararı aldı. Türkiye, su kaynaklarınca zengin olan Lesoto’da hidroelektrik santralleri kurmayı planlıyor. Anlaşmanın Lesoto’daki onay süreci devam ediyor.